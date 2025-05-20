В России возбуждено уголовное дело против издателя базирующегося в Риге издания "Медуза"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против издателя "Медузы" Галины Тимченко - издания, базирующегося в Риге.
Дело возбуждено по стать еб организации деятельности иностранной или международной организации, которая объявлена в России "нежелательной", сообщает издание "Медуза".
Согласно версии следствия, Тимченко в сентябре 2024 года и марте 2025 года опубликовала в Интернете видеозаписи "с целью формирования протестных настроений среди граждан, а также с целью вовлечения их в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации".
В заявлении говорится, что следователи рассматривают возможность объявления Тимченко в розыск.
"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в Следственном комитете РФ.
Министерство юстиции России в августе 2024 года признало Тимченко "иностранным агентом".
В июне прошлого года суд Москвы в рамках административного дела о сотрудничестве с "нежелательной организацией" оштрафовал Тимченко на 14 000 рублей (примерно 150 евро).
Как стало известно в ходе судебного заседания, поводом для составления протокола стала публикация 27 января 2024 года в Telegram-канале "Медузы" эпизода подкаста "Что случилось".
В этом эпизоде Тимченко рассказывает о жизни редакции и отвечает на письма читателей.
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