Не любите застилать кровать? Теперь это совсем не обязательно!

Теперь никто не будет читать вам мораль: вы можете с чистой совестью оставить кровать неубранной. Дизайнеры, очарованные прелестью разобранных постелей, только об этом и твердят.

Новый тренд, конечно, не всем придется по нраву, но зато привнесет душевное спокойствие и комфорт в жизнь тех, кто еще не овладел искусством застелить кровать, пишет realsimple.com.

Но для того, чтобы с чистой совестью сказать: "Я буду следовать моде", нужно провести большую работу. Обратите внимание, что это не просто разобранная постель со скомканным бельем не первой свежести! Это тщательно продуманный беспорядок.