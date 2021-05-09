В Эстонии несколько десантников армии США попали в больницу

По данным Rus.Postimees, в субботу утром в ЭМО PERH были доставлены десять американских десантников.

Пресс-атташе посольства США Марк Нейлор подтвердил Postimees, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении. "Это обычная часть воздушных операций", - добавил он.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - сказал Нейлор, добавив, что трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe – это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных. Помимо Эстонии учебное десантирование также состоялись в Болгарии и Румынии.