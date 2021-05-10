Кариньш скептичен к возможности введения новых ограничений

После заседания совета по сотрудничеству Кариньш сказал журналистам, что он пришел к такому выводу после беседы с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом.

Премьер-министр подчеркнул, что главное - двигаться в сторону продолжения вакцинации от Covid-19, что принесет положительный эффект.

На вопрос, обсуждала ли коалиция реализацию сценария D с учетом изменения эпидемиологической ситуации, а также может ли реализация этого сценария отменить централизованные экзамены и чемпионат мира по хоккею в Латвии, Кариньш ответил, что правительство несколько недель назад приняло "принцип светофора" - порядок, при каких обстоятельствах требуются более строгие ограничения. Сегодня министр здравоохранения заявил, что ни один из этих критериев пока не достигнут.

При этом Кариньш отметил, что, если обстоятельства изменятся к худшему, правительство решит, что делать дальше, и обсудит такую возможность в коалиции. Он добавил, что такого обсуждения еще не было, потому что нет и таких обстоятельств.

Что такое сценарий D?

Как сообщалось ранее, сценарий D предполагает, что очная работа будет разрешена только на основании обоснованного распоряжения работодателя. Разрешены будут только самые необходимые услуги, работать очно смогут только самые важные производственные предприятия.

Относительно возможностей перемещения сценарий D предусматривает обязанность находиться по месту жительства в рамках одного домохозяйства и покидать его только в том случае, если это оправдано, например, чтобы сделать покупки, получить медицинскую помощь, ухаживать за животными, выполнять физические упражнения.

Места религиозной деятельности будут открыты только в дни религиозных праздников, закроются музеи под открытым небом и природные тропы.

Учебный процесс будет организован удаленно во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольного образования для детей, родители которых не могут обеспечить присмотр за ними. Спорт будет возможен только индивидуально на открытом воздухе, групповые тренировки на открытом воздухе возможны только для взрослых латвийских сборных, латвийских олимпийских и паралимпийских спортсменов, а также взрослых профессиональных спортсменов командных спортивных игр международных и высших лиг. При этом сценарии спортивные мероприятия не проводятся.

В сфере здравоохранения будут предоставляться только острая и неотложная медицинская помощь, услуги семейного врача, услуги Государственного центра доноров крови, вакцинация, уход на дому, обслуживание беременных и лабораторные услуги.