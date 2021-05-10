Главврач детской больницы: Вижу, что нельзя смягчать ограничения

"Текущая ситуация не говорит о том, что мы готовы к смягчению ограничений, потому что ситуация в больницах достаточно напряженная", - подчеркнула эксперт.

"Я также устала от ограничений Covid-19. Видя, что общество находится на грани терпения, мы хотим, чтобы эта ситуация закончилась быстрее, но,

работая в стационаре, я вижу, что в настоящее время ничто не указывает на возможность облегчения ограничений".

Лайзане подчеркнула, что, хотя процесс вакцинации в Латвии продолжает улучшаться, население должно быть терпеливым. "Вакцинация - единственный способ положить конец этому безумию. Это неизбежная необходимость".

Инфектолог также подчеркнула необходимость прислушиваться к мнению экспертов, учитывая сложное течение заболевания вирусом.

"Это не так просто, как кажется и как можно прочитать в комментариях в социальных сетях.

Мы, врачи, очень устали доказывать, что "ковид" есть и что условия для лечения очень тяжелые. Мы постоянно боремся, чтобы доказать, что мы не коррумпированы".

Уже сообщалось, что специалисты Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы (BKUS), Университетской клинической больницы Паула Страдиня (PSKUS) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в открытом письме призвали общественность проявлять максимальную осторожность в повседневной жизни, поскольку уровень заражения Covid-19 в настоящее время очень высок.