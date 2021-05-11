88-летний дальнобойщик "в отличной форме" стал знаменитостью в Америке

Пожилого водителя заметили во время ежегодного 72-часового марафона проверки безопасности грузовиков, проводимого Американским альянсом по безопасности коммерческих транспортных средств. В рамках этого мероприятия сотрудники полиции уделяют особое внимание соблюдению нормированного рабочего режима водителей грузовиков, а также правильному использованию внешнего освещения. Полицейские Северной Дакоты не нашли причин придраться ни к Шиту, ни к его грузовику Peterbilt 2000 года, поэтому они предложили опытному водителю грузовика сфотографироваться с его "рабочей лошадкой".

Немного поразмыслив над тем, что его фото опубликуют в социальных сетях полиции, Шит сказал, что не возражает, потому что считает, что в этом нет ничего плохого и вообще это может принести пользу не только компании, но и отрасли в целом.

#NDHP troopers encounter professional drivers who are committed to safety. We commend Mr. Sheets who is 89 years old and keeps his 2000 Peterbilt in top condition. His dedication to safety earned him an @CVSA decal after an inspection yesterday during #InternationalRoadcheck. pic.twitter.com/LY4D7pwlsl — North Dakota Highway Patrol (@NDHighwayPatrol) May 5, 2021

На вопрос, как долго он водит грузовики и как долго планирует продолжать свою работу, закаленный водитель отвечает, что он сидит за рулем грузовика с пятидесятых годов. В период создания семьи и воспитания детей он сменил профессию и стал механиком ​​Volkswagen, но при первой же возможности в 1974 году вернулся за баранку грузовика.

С тех пор, по его словам, он проехал "миллионы миль" и не намерен останавливаться, пока позволяет здоровье и медицинские комиссии не чинят препятствий. Он также добавляет, что в дороге не скучает по дому.

"У меня нет причин быть дома", - говорит Шит, жена которого Арделл умерла в 2016 году, незадолго до их 64-й годовщины свадьбы. 1

Шит работает в компании Savannah Transport в Солт-Лейк-Сити и перевозит различные грузы, включая опасные материалы, в основном в западные и среднезападные штаты США. "Я не езжу на побережье, но мои поездки затрагивают многие другие места, поэтому я все время занят", - говорит водитель, который никогда не ездил, например, во Флориду.

Руководитель компании Терри Крофор, в свою очередь, хвалит Шита за то, что он - образцовый сотрудник с качествами, которых нет у многих молодых. По словам Кроуфорда, 88-летний водитель будет отмечать свой следующий день рождения в августе. Дэвид Шит - водитель старой закалки и может уделать большинство более молодых коллег.