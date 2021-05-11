88-летний дальнобойщик "в отличной форме" стал знаменитостью в Америке

Пожилого водителя заметили во время ежегодного 72-часового марафона проверки безопасности грузовиков, проводимого Американским альянсом по безопасности коммерческих транспортных средств. В рамках этого мероприятия сотрудники полиции уделяют особое внимание соблюдению нормированного рабочего режима водителей грузовиков, а также правильному использованию внешнего освещения. Полицейские Северной Дакоты не нашли причин придраться ни к Шиту, ни к его грузовику Peterbilt 2000 года, поэтому они предложили опытному водителю грузовика сфотографироваться с его "рабочей лошадкой".
Немного поразмыслив над тем, что его фото опубликуют в социальных сетях полиции, Шит сказал, что не возражает, потому что считает, что в этом нет ничего плохого и вообще это может принести пользу не только компании, но и отрасли в целом.
На вопрос, как долго он водит грузовики и как долго планирует продолжать свою работу, закаленный водитель отвечает, что он сидит за рулем грузовика с пятидесятых годов. В период создания семьи и воспитания детей он сменил профессию и стал механиком Volkswagen, но при первой же возможности в 1974 году вернулся за баранку грузовика.
С тех пор, по его словам, он проехал "миллионы миль" и не намерен останавливаться, пока позволяет здоровье и медицинские комиссии не чинят препятствий. Он также добавляет, что в дороге не скучает по дому.
"У меня нет причин быть дома", - говорит Шит, жена которого Арделл умерла в 2016 году, незадолго до их 64-й годовщины свадьбы.
Шит работает в компании Savannah Transport в Солт-Лейк-Сити и перевозит различные грузы, включая опасные материалы, в основном в западные и среднезападные штаты США. "Я не езжу на побережье, но мои поездки затрагивают многие другие места, поэтому я все время занят", - говорит водитель, который никогда не ездил, например, во Флориду.
Руководитель компании Терри Крофор, в свою очередь, хвалит Шита за то, что он - образцовый сотрудник с качествами, которых нет у многих молодых. По словам Кроуфорда, 88-летний водитель будет отмечать свой следующий день рождения в августе. Дэвид Шит - водитель старой закалки и может уделать большинство более молодых коллег.
Водителю старой закалки не жаль делиться знаниями, накопленными за годы работы, которые позволили ему избежать серьезных неприятностей и в конечном итоге заслужить признание сотрудников правоохранительных органов. С этой точки зрения молодым водителям важно прислушиваться к пожилым людям, которые знают, о чем говорят, набираться опыта, быть осторожными и уважать других. Он также напоминает, что в дороге нельзя отвлекаться. "Убедитесь, что вы все делаете осторожно, заботясь не только о себе, но и о том, что вокруг вас, чтобы не попасть в плохую ситуацию".