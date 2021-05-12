Ср, 12.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

ХАМАС выпустил по Израилю более 300 ракет

Израильская система ПРО "Железный купол" сбивает палестинские ракеты ФОТО: Reuters/ScanPix

Утром в среду палестинская группировка ХАМАС выступила с заявлением, что выпустила более 300 ракет в направлении Израиля в виде мести за взрыв многоэтажного здания в секторе Газа.

ХАМАС сообщила, что были выпущены более 100 ракет в минуту, чтобы обойти израильскую систему противоракетной обороны.

Силы обороны Израиля сообщили, что семьи в Тель-Авиве были разбужены и уведены в бомбоубежища.

ХАМАС сообщила, что это месть за взрыв в результате израильской атаки в секторе Газа 12-этажного здания, в котором находились помещения членов политического бюро движения.

Силы Израиля перед ударом предупредили о нападении и позволили людям покинуть здания.

Управление гражданской авиации Израиля сообщило, что в связи с ракетным ударом приостанавливает авиасообщение в международном аэропорту имени Бен-Гуриона у Тель-Авива.

Армия Израиля сообщила, что с понедельника из сектора Газа по Израилю было выпущено более 600 ракет.

В ходе ударов Израиля в секторе Газа были убиты минимум 35 палестинцев, в том числе 12 детей, более 230 получили ранения, сообщили местные власти.

Две женщины были убиты в результате ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, а еще одна 50-летняя женщина погибла в результате ракетного обстрела под Тель-Авивом. В среду утром в городе Лода были убиты мужчина и девочка, когда в их автомобиль попала ракета.

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