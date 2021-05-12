Как в фильме: житель Эстонии нашел у магазина более 10 000 евро

Но сделку не удалось довести до конца, поскольку их поймала полиция, пишет Rus.Postimees.

Из решения Пярнуского уездного суда следует, что эти люди встретились не впервые. Когда Лаас захотел купить марихуану в большом количестве, он позвонил Осипову. Они договорились, что латыш приедет в Эстонию и тогда они более подробно обсудят количество и цену. 16 октября было договорено, что Лаас купит два килограмма марихуаны. В первый раз Лаас захотел килограмм обычной марихуаны, а второй - гораздо более ценный товар. Цена товара составила 11 000 евро.

Через три недели покупатель сообщил торговцу, что у него есть деньги на полтора килограмма товара: на килограмм марихуаны подороже и на полкилограмма подешевле.

В тот же день около 20.00 Лаас выехал на машине из Таллинна на место встречи, куда он прибыл чуть ранее 23.15 и ждал Осипова. В тот же день в 22:47 автомобиль с латвийскими номерами, за рулем которого был Осипов, пересек эстонскую границу и через несколько минут пересек границу на своей машине и Логинов. К 23.15 Осипов и Логинов подъехали к придорожному магазину, где их ждал Лаас.

Полиция задержала их до завершения сделки. Во время задержания Лаас выбросил из машины 10 220 евро. На следующий день деньги нашел человек, пришедший в магазин.

Непроданной марихуаны было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 1900 человек.

В суде обвиняемые пошли на соглашение. Логинов был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых он должен немедленно провести за решеткой полгода. Другую часть срока не придется отбывать за решеткой, если он не совершит новое преступление в течение пятилетнего испытательного срока. В качестве дополнительного наказания Логинову назначили депортацию из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на десять лет. Аналогичное наказание получил и Осипов.

Лааса приговорили к трем годам условного тюремного заключения с испытательным сроком в четыре года.