Насилие в Израиле. Кто такие израильские арабы, и возможен ли боснийский сценарий?

Речь идет о решении Верховного суда Израиля выселить несколько арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме и о последующих столкновениях палестинцев с израильской полицией у мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе.

"Несмотря на упорные попытки государства [Израиль] разделить нас, мы солидарны с нашими братьями. Эта битва - одна на всех. Мы - единый народ, и государство считает нам врагами. Это видно по тому, как они реагируют на арабские демонстранции", - говорит Раван Башарат, участник акции протеста в Яффо.

Жилой дом в городе Петах-Тиква полностью разрушен ракетами ХАМАС ФОТО: Getty Images

В среду в некоторых районах Израиля еврейское население начало в ответ громить арабские лавки. В городе Бат-Ям на границе с Тель-Авивом толпа жестоко избила таксиста-араба, он в тяжелом состоянии. В похожей ситуации в Хайфе таксист пошел на таран толпы, пытавшейся окружить его автомобиль.

"Меня не волнует, бурлит у вас кровь или нет. Бурлит, и что дальше? Это не имеет значения. Вы не можете брать закон в свои руки, - отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на эпизод с избиением араба в Бат-Яме. - Вы не можете линчевать граждан арабской национальности, также как и они не могут делать это с евреями. Так не будет".

Реакции арабских лидеров в Израиле пока нет.

Трудности арабской интеграции

Израильское и арабское население Израиля почти не пересекаются. Любой приезжий, даже плохо знающий географию Израиля, без труда отличит арабский населенный пункт - город, деревню или просто район - от еврейского. Кроме состава населения они отличаются манерой постройки, инфраструктрой и даже обычными вывесками.

Эта арабка живет в еврейском городе Лод, в самом центре Израиля ФОТО: Getty Images

На нужды арабского сектора из бюджета страны ежегодно тратятся миллиардные суммы, но интеграции это особо не способствует. Израильские левые говорят, что выделять деньги не достаточно, нужны специальные программы по интеграции, которых нет.

Правые отвечают, что обособленность - осознанный выбор общины, имеющей налоговые послабления и предпочитающей собственную систему образования.

Сами израильские арабы, в особенности их лидеры, заявляют, что не намерены ни в каком виде служить "израильской оккупации".

"Права израильских арабов проистекают из их гражданства и проживания на земле предков, и они никак не зависят от службы в армии, какой-либо гражданской службы или иного рода деятельности, отвечающей интересам оккупации", - такую формулировку еще в 2006 году внесли в документ "Арабское видение будущего" лидеры Верховной наблюдательной комиссии арабского сектора, и с тех пор она содержится в их уставе.

Попытки израильских властей привлечь арабскую молодежь к службе в армии или к альтернативной службе были расценены как намерение исказить национальное самосознание арабов и получить еще больше рычагов для их дискриминации. Правительство Израиля не возвращается к этому вопросу уже почти 20 лет.

Совместные медицинские бригады арабских и еврейских врачей стали символом единства перед лицом пандемии Covid-19 ФОТО: Getty Images