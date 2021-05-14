Вспышка кишечной инфекции в лиепайском детсаду: заболели около 60 человек

Как сообщила порталу представитель SPKC Илзе Арая, ответ из лаборатории еще не получен, поэтому нельзя установить окончательный диагноз, но ясно, что это одна из кишечных инфекций.

По словам родителей воспитанников детсада, несмотря на большое количество заболевших, детей с симптомами кишечной инфекции просто отправляют домой, тогда как само учреждение продолжает работать.

"Мы даже не знаем, что это за инфекция - детей все время рвет, температура выше 37 и ничего не могут съесть. Мы связались с несколькими родителями, никакой ясности нет", 11

- заявил порталу Александр, отец одного из заболевших детей.

В свою очередь заведующая детским садом Анна Колышина отметила, что учреждение уже связалось с SPKC и следует его указаниям. "Пока детский сад не закрывается, все помещения мы продезинфицировали, но более подробного комментария не будет", - сказала она.

По крайней мере четверым детям потребовалась медицинская помощь - с 11 мая они находятся в Лиепайской региональной больнице. 11

"Диагноз еще устанавливается", - заявила представитель больницы Индра Грасе.