111-летний австралиец раскрыл секрет долголетия

Бывшему фермеру Декстеру Крюгеру 111 лет и 124 дня. В понедельник он стал самым старым мужчиной в Австралии, пережив ветерана Первой мировой войны Джека Локета, который умер в 2002 году.

На вопрос, в чем секрет его долгой жизни, Крюгер ответил репортерам: "Куриные мозги. Вы знаете, у цыплят есть головы. И у них внутри есть мозги. Они очень вкусные. Всего один кусочек".

74-летний сын Крюгера Грег, со своей стороны, указал, что причина долголетия отца связана с сельским образом жизни.

Крюгер живет в доме престарелых в Роме, Квинсленд, и пишет книгу о своей жизни. Мелания Колверт, глава пансионата, сказала, что Крюгер - "один из жильцов с самым острым умом".

"Его память потрясающая, учитывая возраст 111 лет", - сказала Колверт.