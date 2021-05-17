111-летний австралиец раскрыл секрет долголетия
Самый пожилой мужчина в Австралии считает, что прожил такую долгую жизнь из-за необычной составляющей его меню - куриных мозгов, сообщает телеканал AP.
Самый пожилой мужчина в Австралии считает, что прожил такую долгую жизнь из-за необычной составляющей его меню - куриных мозгов, сообщает телеканал AP.
Бывшему фермеру Декстеру Крюгеру 111 лет и 124 дня. В понедельник он стал самым старым мужчиной в Австралии, пережив ветерана Первой мировой войны Джека Локета, который умер в 2002 году.
На вопрос, в чем секрет его долгой жизни, Крюгер ответил репортерам: "Куриные мозги. Вы знаете, у цыплят есть головы. И у них внутри есть мозги. Они очень вкусные. Всего один кусочек".
74-летний сын Крюгера Грег, со своей стороны, указал, что причина долголетия отца связана с сельским образом жизни.
Крюгер живет в доме престарелых в Роме, Квинсленд, и пишет книгу о своей жизни. Мелания Колверт, глава пансионата, сказала, что Крюгер - "один из жильцов с самым острым умом".
Самым старым человеком в Австралии была Кристина Кук, которая умерла в 2002 году. Ей было 114 лет и 148 дней.