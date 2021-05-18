Муляжи ракет и фальшивые похороны: разбираем интернет-фейки о конфликте в Израиле
На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ.
На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ.
На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ.
Мы разобрали несколько популярных в соцсетях примеров дезинформации с обеих сторон конфликта.
Представитель израильского премьера Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман выложил в "Твиттере" видео запуска ракеты с подписью о том, что боевики ХАМАС стреляют по Израилю из населенных районов.
"Треть из этих 250+ ракет упала в Секторе Газа, убив палестинцев", - написал он.
Однако видео, которым поделился Гендельман, было снято в Сирии, в ходе операции сил Асада против повстанцев в городе Даръа в 2018-м году.
В "Твиттере" пост представителя премьера назвали манипуляцией и опровергли, приложив ссылки, подтверждавшие, что клип снят в Сирии.
После критики в "Твиттере" Гендельман свой пост удалил.
По соцсетям расходятся скриншоты с постами, якобы написанными солдатами израильской армии, с текстом наподобие "Мы просто обожаем убивать" и "Только что сбросил бомбы на детей".
Это - фейки, которые можно изготовить с помощью бесплатных программ.
В ЦАХАЛ никаких таких заявлений делать, конечно, не могли. Аккаунт, который, судя по всему, распространяет фейки, явно поддерживает палестинцев.
На страницах нескольких популярных произраильских пользователей появилось видео, на котором, как они утверждали, была снята церемония ложных похорон.
Палестинцы в секторе Газа устраивают фальшивые похороны якобы погибших от израильских авиаударов, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону, утверждали выкладывавшие видео.
В частности им поделился один из советников израильского министерства внутренних дел. На съемках видно, как несколько человек несут предмет, похожий на тело. Вдруг звучат сирены, и они разбегаются, а потом встает и убегает и сам "покойник".
Мы выяснили, что то же самое видео выкладывали в марте 2020 года. Тогда его сопровождала история об иорданских подростках, которые пытаются избежать карантинных ограничений под предлогом фейковых похорон.
Между тем среди поддерживающих Израиль пользователей этот ролик получил сотни ретвитов с хэштегом "Palywood" - ("Палестинский Голливуд").
Несколько поддерживающих палестинцев пользователей поделились видеозаписью, на которую попал, как они уверяли, пожар в мечете Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль обвиняли в том, что он якобы позволил сжечь мечеть.
Видео - настоящее, но запись того же события с других точек свидетельствует о том, что горит не мечеть, а росшее рядом с ней дерево.
Комплекс мечети Аль-Акса - это третья святыня в исламе после мечетей в Мекке и Медине, однако Храмовая гора, на которой она находится, это священное место и для иудеев.
На видео слышно, как большая толпа мужчин поет антипалестинскую песню на фоне огня.
Причина пожара не установлена. В израильской полиции говорят, что дерево загорелось от петарды, брошенной палестинским прихожанином мечети. Палестинцы утверждают, что дерево загорелось от шумовых гранат, которыми пользовались полицейские в стычках с мусульманами.
Как пишет агентство Рейтер, дерево находилось в 10 метрах от мечети. Огонь потушили, мечеть не пострадала.
На еще одном популярном в "Твиттере" видео запечатлен грузовик, якобы перевозящий ракеты по улице в секторе Газа. На фоне слышна детская речь.
В оригинальном посте, опубликованном в произраильском аккаунте из США, написано: "Мы снова видим, как ХАМАС использует мирных жителей как щит, чтобы убивать евреев [...] зная, что Израиль не ответит из-за риска, что погибнут невиновные."
Однако мы выяснили, что видео появлялось в "Фейсбуке" еще 25 ноября 2018 года с подписью, что оно было снято на севере Израиля, в Галилее.
Эксперт организации Bellingcat Арик Толер считает, что на видео - муляжи ракет, которые используются в армейских маневрах.
Аккаунт позже удалил видео и извинился за неверную информацию.