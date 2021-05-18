Муляжи ракет и фальшивые похороны: разбираем интернет-фейки о конфликте в Израиле

На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ.

Мы разобрали несколько популярных в соцсетях примеров дезинформации с обеих сторон конфликта.

Видео из Сирии

Видеозапись, которую выложил представитель Нетаньяху, оказалась из Сирии ФОТО: YouTube

Представитель израильского премьера Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман выложил в "Твиттере" видео запуска ракеты с подписью о том, что боевики ХАМАС стреляют по Израилю из населенных районов.

"Треть из этих 250+ ракет упала в Секторе Газа, убив палестинцев", - написал он.

Однако видео, которым поделился Гендельман, было снято в Сирии, в ходе операции сил Асада против повстанцев в городе Даръа в 2018-м году.

В "Твиттере" пост представителя премьера назвали манипуляцией и опровергли, приложив ссылки, подтверждавшие, что клип снят в Сирии.

После критики в "Твиттере" Гендельман свой пост удалил.

Вирусные твиты "израильских солдат" - фейк

По соцсетям расходятся скриншоты с постами, якобы написанными солдатами израильской армии, с текстом наподобие "Мы просто обожаем убивать" и "Только что сбросил бомбы на детей".

Это - фейки, которые можно изготовить с помощью бесплатных программ.

В ЦАХАЛ никаких таких заявлений делать, конечно, не могли. Аккаунт, который, судя по всему, распространяет фейки, явно поддерживает палестинцев.

"Фейковые похороны" в Газе - тоже фальшивка

Это видео впервые разошлось по соцсетям в 2020-м году, но совсем по другому поводу ФОТО: Twitter

На страницах нескольких популярных произраильских пользователей появилось видео, на котором, как они утверждали, была снята церемония ложных похорон.

Палестинцы в секторе Газа устраивают фальшивые похороны якобы погибших от израильских авиаударов, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону, утверждали выкладывавшие видео.

В частности им поделился один из советников израильского министерства внутренних дел. На съемках видно, как несколько человек несут предмет, похожий на тело. Вдруг звучат сирены, и они разбегаются, а потом встает и убегает и сам "покойник".

Мы выяснили, что то же самое видео выкладывали в марте 2020 года. Тогда его сопровождала история об иорданских подростках, которые пытаются избежать карантинных ограничений под предлогом фейковых похорон.

Между тем среди поддерживающих Израиль пользователей этот ролик получил сотни ретвитов с хэштегом "Palywood" - ("Палестинский Голливуд").

Пожара в мечети Аль-Акса не было

В "Твиттере" появлялись сообщения о пожаре в святой для ислама мечети ФОТО: Twitter

Несколько поддерживающих палестинцев пользователей поделились видеозаписью, на которую попал, как они уверяли, пожар в мечете Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль обвиняли в том, что он якобы позволил сжечь мечеть.

Видео - настоящее, но запись того же события с других точек свидетельствует о том, что горит не мечеть, а росшее рядом с ней дерево.

Комплекс мечети Аль-Акса - это третья святыня в исламе после мечетей в Мекке и Медине, однако Храмовая гора, на которой она находится, это священное место и для иудеев.

На видео слышно, как большая толпа мужчин поет антипалестинскую песню на фоне огня.

Горела не сама мечеть, а дерево рядом с ней ФОТО: TWITTER/ARIEH KOVLER

Причина пожара не установлена. В израильской полиции говорят, что дерево загорелось от петарды, брошенной палестинским прихожанином мечети. Палестинцы утверждают, что дерево загорелось от шумовых гранат, которыми пользовались полицейские в стычках с мусульманами.

Как пишет агентство Рейтер, дерево находилось в 10 метрах от мечети. Огонь потушили, мечеть не пострадала.

Ракеты в Газе

Еще одно популярное видео с ракетами оказалось снято не на подконтрольной ХАМАС территории, а в Галилее. Сами ракеты, судя по всему, - муляжи ФОТО: FACEBOOK/MIVZAK LIVE

На еще одном популярном в "Твиттере" видео запечатлен грузовик, якобы перевозящий ракеты по улице в секторе Газа. На фоне слышна детская речь.

В оригинальном посте, опубликованном в произраильском аккаунте из США, написано: "Мы снова видим, как ХАМАС использует мирных жителей как щит, чтобы убивать евреев [...] зная, что Израиль не ответит из-за риска, что погибнут невиновные."

Однако мы выяснили, что видео появлялось в "Фейсбуке" еще 25 ноября 2018 года с подписью, что оно было снято на севере Израиля, в Галилее.

Эксперт организации Bellingcat Арик Толер считает, что на видео - муляжи ракет, которые используются в армейских маневрах.