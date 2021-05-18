В понедельник от Covid-19 привиты 7423 человека

Первую дозу вакцины получили 3809 человек, вторую - 3304, вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, привиты 310 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 392 955 человек, завершили процесс вакцинации 121 686 человек.