Вт, 18.05.2021
Планируется, что привитые и переболевшие Covid-19 уже с этой недели смогут более свободно собираться в закрытой и контролируемой среде, например, трудовые коллективы в рабочих помещениях и на собраниях, любительские коллективы и спортивные команды. Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения

В понедельник от Covid-19 привиты 7423 человека

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

В понедельник от Covid-19 привиты 7423 человека свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 3809 человек, вторую - 3304, вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, привиты 310 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 392 955 человек, завершили процесс вакцинации 121 686 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 20,8% населения, завершили вакцинацию - 6,44%.

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