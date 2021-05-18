Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения

Евгений Понасенков рассказал на "Вечернем Урганте" секрет популярности своего видео в TikTok и спел Ride It

Историк, блогер, музыкант и публицист Евгений Понасенков ("маэстро") стал гостем передачи "Вечерний Ургант". На шоу он рассказал о своей научной деятельности, продемонстрировал перстни, а также спел песню Ride It, которая стала частью мемов с ним в TikTok.

"Многие почему-то думают, что все, что я делаю, это гуляю в красивых местах. Это глубоко не так", - отметил он.

В передаче он показал книгу, над которой работал, и рассказал о своей научной деятельности.

Понасенков обсудил с Иваном Ургантом популярность своего видео с прогулкой под песню Ride It в TikTok. По словам публициста, ему "в личку пишут приматы", возмущенные тем, что им с такими же роликами не удается стать популярными в соцсетях.

"Маэстро" уверен, что за ним интересно наблюдать потому, что он "наполненный", в нем "отзвуком отражается поэзия и история".

"Публика пришла, она радуется. Она пришла смотреть на достойнейшего", - сказал он Урганту, показывая свои перстни.

Кроме этого, Понасенков спел песню Ride It в стиле романса, Ургант аккомпанировал ему на рояле.

Видео: Сюжет передачи "Вечерний Ургант" с Евгением Понасенковым

Кадры с гуляющим Понасенковым стали мемом в конце марта 2021 года и разлетелись по TikTok. Повторяя за "маэстро", все так же неспешно гуляют по парку (или по другим местам) под популярную в 2008 году песню Ride It музыканта Jay Sean.

Смысл мема заключается в умиротворенности Понасенкова, который наслаждается природой и ни о чем не думает. В мемах TikTok он неспешно прогуливается, тем самым отлынивает от домашней работы и избегает обязанностей, прогуливает уроки, не торопится на встречу, хотя его давно ждут - таких ситуаций множество.

С отрывком из песни Ride It пользователи TikTok сделали уже более 125 тысяч клипов.

@_elizaveta_kostiuk

#евгенийпонасенков #тикток #тренд #рекомендации #юморист #такэжиття

♬ Ride It - Jay Sean
@ozhigovakat

Да, и дома тоже .. я всегда вот такая ((( подруги мои уже привыкли, не обижаются👍🏻😁

♬ Ride It - Jay Sean
@ivegotyouundermyskin

Я, @chriiiistinaaa и наше утреннее рабочее настроение #маэстро #маэстропонасенков

♬ Ride It - Jay Sean

@ilya.miller

У всех они были #топ #рек

♬ Ride It - Jay Sean
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