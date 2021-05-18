Евгений Понасенков рассказал на "Вечернем Урганте" секрет популярности своего видео в TikTok и спел Ride It

"Многие почему-то думают, что все, что я делаю, это гуляю в красивых местах. Это глубоко не так", - отметил он.
В передаче он показал книгу, над которой работал, и рассказал о своей научной деятельности.
Понасенков обсудил с Иваном Ургантом популярность своего видео с прогулкой под песню Ride It в TikTok. По словам публициста, ему "в личку пишут приматы", возмущенные тем, что им с такими же роликами не удается стать популярными в соцсетях.
"Маэстро" уверен, что за ним интересно наблюдать потому, что он "наполненный", в нем "отзвуком отражается поэзия и история".
"Публика пришла, она радуется. Она пришла смотреть на достойнейшего", - сказал он Урганту, показывая свои перстни.
Кроме этого, Понасенков спел песню Ride It в стиле романса, Ургант аккомпанировал ему на рояле.
Видео: Сюжет передачи "Вечерний Ургант" с Евгением Понасенковым
Кадры с гуляющим Понасенковым стали мемом в конце марта 2021 года и разлетелись по TikTok. Повторяя за "маэстро", все так же неспешно гуляют по парку (или по другим местам) под популярную в 2008 году песню Ride It музыканта Jay Sean.
Смысл мема заключается в умиротворенности Понасенкова, который наслаждается природой и ни о чем не думает. В мемах TikTok он неспешно прогуливается, тем самым отлынивает от домашней работы и избегает обязанностей, прогуливает уроки, не торопится на встречу, хотя его давно ждут - таких ситуаций множество.
С отрывком из песни Ride It пользователи TikTok сделали уже более 125 тысяч клипов.