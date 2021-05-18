Заблокирован один из крупнейших независимых новостных порталов Беларуси Tut.by

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, а сам домен портала заблокирован. Около 12.00 18 мая ресурс стал недоступен для многих пользователей.

Позже появилась возможность зайти на сайт, используя "зеркало".

Позже КГК (структура, занимающаяся обеспечением экономической безопасности страны) сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В сообщении говорится о том, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", утверждает КГК.