Вт, 18.05.2021
Каждый человек, который отменил или перенес свою запись, вызывает сложности в и так уже сложном планировании. Поэтому просим с пониманием отнестись к этому процессу и подстроить свои дела к получению прививки, а не наоборот. Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība
Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība
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Заблокирован один из крупнейших независимых новостных порталов Беларуси Tut.by
В редакцию пришли силовики

ФОТО: tut.by

Утром 18 мая в офис Tut.by, самого крупного новостного независимого медиа Беларуси, пришли силовики. Также сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли из Департамента финансовых расследований. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, ДФР пришёл в региональные офисы Tut.by и в офис Hoster.by.

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, а сам домен портала заблокирован. Около 12.00 18 мая ресурс стал недоступен для многих пользователей.

Позже появилась возможность зайти на сайт, используя "зеркало".

Позже КГК (структура, занимающаяся обеспечением экономической безопасности страны) сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В сообщении говорится о том, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", утверждает КГК.

"На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий". В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - заявляет ведомство.

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