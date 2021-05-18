Против двух сотрудников Минэкономики могут возбудить уголовное дело в связи с OIK

Досудебное расследование показало, что в период с 2012 по 2019 год в результате невыполнения обязанностей двух должностных лиц Минэкономики в рамках компонента обязательных закупок (OIK) была несправедливо продана электроэнергия и государство понесло убытки в размере более более трех миллионов евро.

25 апреля 2018 года в Управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Государственной полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 319 Уголовного закона за неисполнение должностным лицом своих обязанностей, если должностное лицо по неосторожности не выполнило действия, которые оно должно выполнить в соответствии с законом и возложенной на него задачей, если это повлекло за собой серьезные последствия.

Согласно части второй статьи 33 Закона о рынке электроэнергии от 5 мая 2005 года, публичный торговец обязан покупать электроэнергию, произведенную на когенерационных установках, которая производится с использованием возобновляемых источников энергии. Продавцы имели право продать по определенной цене только ту произведенную электроэнергию, которая осталась после использования электроэнергии для нужд ТЭЦ.

Затраты на эти закупки покрываются всеми латвийскими конечными потребителями электроэнергии пропорционально их потреблению электроэнергии, компенсируя публичному торговцу расходы на закупку.

В соответствии с существующей нормативно-правовой базой, торговцы, получившие право продавать электроэнергию, произведенную в когенерации, в рамках обязательных закупок, должны были ежегодно до 1 марта представлять отчет в Министерство экономики с указанием количества электроэнергии, произведенной на когенерационной установке.

Информация, полученная в ходе досудебного расследования, свидетельствует о том, что в период с апреля 2012 года по 1 февраля 2019 года аудит годовой отчетности ТЭЦ проводился отдельными ответственными лицами Минэкономики.

В ходе досудебного расследования было установлено, что контроль за соблюдением принципа самопотребления электроэнергии Минэкономики был неполным, поэтому коммерсанты недобросовестно использовали возможность продажи электроэнергии в рамках обязательной закупки. Неисполнение своих обязанностей ответственными должностными лицами Минэкономики привело к серьезным последствиям, а именно Латвийской Республике был нанесен значительный материальный ущерб.

В результате неисполнения обязанностей одного должностного лица Латвийской Республике был причинен материальный ущерб в размере не менее 2 656 449,27 евро, а в результате неисполнения обязанностей другим должностным лицом - не менее 432 048,6 евро.