Клиент Citadele? Остерегайтесь мошенников!

Citadele напоминает, что банк никогда не будет звонить своим клиентам и клиентам других банков, чтобы узнать личную информацию, ​​как имя пользователя интернет-банка, пароль, данные платежной карты и другую информацию. Получив такой звонок, обязательно позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на веб-сайте банка или в другом безопасном источнике информации.

На данный момент Citadele зафиксировал две схемы, организованные мошенниками - звонки на русском языке через платформу Viber и звонки на латышском языке с обычного номера.

Во время звонков мошенники предлагают банковские услуги с целью узнать частную информацию, которая впоследствии может быть использована в мошеннических целях, а также получить доступ к средствам для перевода денег на их счета. Для повышения доверия используются название и логотип банка.

"Если раньше латвийцам звонили с неизвестных номеров, то недавно мошенники обнаружили способы подделки телефонных номеров на уходящих звонках. Поэтому звонкам с, казалось бы, известных латвийских номеров не всегда можно доверять", - заявил управляющий отделом IТ-безопасности Citadele Каспар Бришка.

Хотя банк выделяет много ресурсов как на системы безопасности, так и на просвещение населения, чтобы люди могли распознать мошенничество и защитить себя, мошенники становятся все более изощренными и технологически способными, поэтому людям необходимо проявлять бдительность и при первом подозрении, что что-то не так, позвонить и проконсультироваться в банке, - добавила Бришка.

Он подчеркнул, что у Citadele есть учетная запись на платформе Viber, чтобы клиенты могли связываться с банком, но банк никогда не звонит и не пишет клиентам через Viber.