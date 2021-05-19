Правительство поддержало создание военной средней школы

Правительство также утвердило регламент средней школы.

Планируется, что в будущем школа будет располагаться в имении Рудбаржи в Скрундском крае, но, учитывая необходимость ремонта усадьбы и приведения в порядок инфраструктуры, пока школа будет располагаться в помещении Кандавского сельскохозяйственного техникума.

В Минобороны надеются, что в 2023 году школа сможет начать работу в Рудбаржи.

Создание и содержание школы будет финансироваться из бюджета Министерства обороны.

На протяжении многих лет в имении Рудбаржи располагалась основная школа им. Калпакса, которая теперь ликвидирована. Рудбаржи - это место, где в 1919 году находился батальон Калпакса и началось фактическое освобождение Латвии от большевиков.

Целью нового учебного заведения будет обучение нового поколения офицеров вооруженных сил.