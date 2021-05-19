5 травяных чаев для здоровья и спокойствия ребенка

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите рекомендует пять природных средств для уменьшения возбуждения и хорошего сна.

"Для ребенка очень важен повседневный фон, а также определенные, не меняющиеся ритуалы, которые помогают успокоиться вечером и психологически подготавливают к отправлению в постель. Режим сна, как и гигиенические ритуалы, нужно формировать медленно, но целеустремленно, - рассказывает фармацевт.

- Однако время от времени, если день выдался напряженный и богатый на приключения, можно давать ребенку легкий успокаивающий чай.

Он может помочь в отдельных ситуациях, однако в долгосрочной перспективе необходим комплексный подход: нужно закрепить здоровый режим дня, пересмотреть происходящие на протяжении дня события и исключить факторы, вызывающие волнение".

Следует иметь в виду, что травяные чаи и другие жидкости не могут полностью заменить воду. Начиная с годовалого возраста, ребенок должен выпивать за день 30 миллилитров воды на килограмм массы тела, то есть, если ребенок весит, например, 15 килограммов, он должен выпивать 450 миллилитров воды. Чай можно употреблять в качестве дополнительной жидкости, причем нужно помнить о том, что не все любимые взрослыми чаи подходят для детей.

Пять чаев, которые помогут успокоить ребенка

Мелисса уменьшает напряжение и беспокойство, успокаивает, расслабляет. У нее приятный нежный, освежающий вкус с цитрусовым ароматом. Приготовление: 2-3 листика мелиссы залить стаканом кипящей воды, охладить, процедить и дать ребенку выпить.

Мята успокаивает, помогает при проблемах со сном, тонизирует и улучшает работу мозга. У чая освежающий вкус. Приготовление: неполную чайную ложку сушеных листьев мяты или пару свежих листиков залить горячей водой. Можно употреблять как слегка теплым, так и охлажденным.

Пассифлора уменьшает возбуждение, нервное напряжение, волнение и гнев. У нее приятный сладковатый вкус. Приготовление: ½ чайной ложки цветков пассифлоры залить стаканом только что вскипяченной воды. Дать настояться 5-10 минут, процедить и пить охлажденным.

Лаванда расслабляет нервную систему, уменьшает агрессию, улучшает качество сна. Это ароматный чай со специфическим, чуть сладковатым вкусом. Приготовление: ½ чайной ложки лаванды залить кипящей водой. Пить умеренно теплым.

Ромашка оказывает легкое седативное действие, уменьшает скопление газов и способствует пищеварению. Слабый ромашковый чай может размягчить стул, а крепкий - закрепить. У чая приятный вкус. Приготовление: ½ чайной ложки цветков ромашки залить стаканом кипящей воды, процедить и пить теплым или охлажденным. Чтобы получить слабый чай, цветки нужно держать в воде 5 минут, а для приготовления крепкого чая - 10 минут.

"Чаи можно смешивать, тем самым приучая ребенка к новым вкусам. Например, очень вкусен чай из лаванды и ромашки или мелиссы и лаванды", - отмечает Лайла Залите.