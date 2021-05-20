Лембергс не сможет голосовать на выборах в Вентспилсскую думу

Сегодня Центральная избирательная комиссия (CVK) не голосовала ни по одному проекту решения по этому вопросу, но согласилась подготовить ответ на заявление адвоката Лембергса, в котором просилось предоставить ему возможность проголосовать за списки кандидатов.

Закон о выборах в муниципальные советы гласит, что

голосование по месту нахождения избирателя происходит только в том случае, если избиратель находится на территории избирательного округа, в котором он зарегистрирован,

объясняет CVK.

Обсуждения

Сегодня на собрании CVK состоялись обширные обсуждения, в ходе которых также упоминалось о предоставлении права голоса при заключении под стражу. В то же время было сообщено, что в больницах и домах престарелых есть люди, которые хотели бы, но не имеют возможности голосовать в своем муниципалитете. Следовательно, судебные риски будут включать как предоставление, так и отказ в предоставлении отдельного исключения.

На заседании комиссии возникла возможность внесения Сеймом необходимых изменений в закон.

Как сообщалось, адвокат Лембергса Инесе Никульцева не пожелала комментировать ситуацию LETA, подчеркнув, что не подтверждает и не опровергает факт подачи заявления.

Лембергс в тюрьме

Лембергс сейчас находится в Рижской центральной тюрьме, на выборах он баллотируется за вступление в Вентспилсскую городскую думу в качестве первого номера в списке партии "Латвии и Вентспилсу".

22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда в связи с заключением под стражу в качестве меры безопасности.