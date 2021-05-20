Лембергс не сможет голосовать на выборах в Вентспилсскую думу

Сегодня Центральная избирательная комиссия (CVK) не голосовала ни по одному проекту решения по этому вопросу, но согласилась подготовить ответ на заявление адвоката Лембергса, в котором просилось предоставить ему возможность проголосовать за списки кандидатов.
Закон о выборах в муниципальные советы гласит, что
голосование по месту нахождения избирателя происходит только в том случае, если избиратель находится на территории избирательного округа, в котором он зарегистрирован,
Сегодня на собрании CVK состоялись обширные обсуждения, в ходе которых также упоминалось о предоставлении права голоса при заключении под стражу. В то же время было сообщено, что в больницах и домах престарелых есть люди, которые хотели бы, но не имеют возможности голосовать в своем муниципалитете. Следовательно, судебные риски будут включать как предоставление, так и отказ в предоставлении отдельного исключения.
На заседании комиссии возникла возможность внесения Сеймом необходимых изменений в закон.
Как сообщалось, адвокат Лембергса Инесе Никульцева не пожелала комментировать ситуацию LETA, подчеркнув, что не подтверждает и не опровергает факт подачи заявления.
Лембергс сейчас находится в Рижской центральной тюрьме, на выборах он баллотируется за вступление в Вентспилсскую городскую думу в качестве первого номера в списке партии "Латвии и Вентспилсу".
22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда в связи с заключением под стражу в качестве меры безопасности.
Лембергс может обжаловать это решение в Рижском окружном суде. В будущем также можно будет подать кассационную жалобу или опротестовать решение областного суда в качестве апелляционной инстанции в Верховном суде.