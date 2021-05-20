KNAB закрыл т.н. "дело о строительном картеле"

Как сообщает KNAB, в бюро поступила информация о возможном взяточничестве в крупных размерах, целью которого могла быть реализация интересов предпринимателей в вопросах, не связанных с закупками, а также о возможном согласовании цен при закупках.

История

19 сентября 2018 года KNAB возбудил уголовное дело по фактам взяточничества в крупном размере, а также о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

С учетом того, что в ходе досудебного расследования обнаружились возможные нарушения антимонопольного законодательства, KNAB проинформировал об этом KP.

В ходе досудебного расследования KNAB не получил подтверждения информации о возможных коррупционных преступлениях по данному делу и 10 мая приняло решение о прекращении уголовного дела в отношении восьми фигурантов.

Расследование продолжается

Как сообщил представитель KP Марис Спичка, независимо от результатов расследования бюро KP продолжает свое расследование так называемого дела о строительном картеле, чтобы выяснить, не допускали ли строительные компании нарушения закона о конкуренции. KP должен принять решение по этому делу до 1 августа.

Лица и компании

В статусе лиц, против которых начат уголовный процесс, в деле фигурировали бывший председатель правления SIA Skonto Buve Гунтис Равис, бывший совладелец Skonto buve Ивар Миллерс, председатель правления LNK Group Артем Милов, тогдашний владелец строительной компании Arcers и дорожно-строительной компании Binders Марис Мартинсонс и мэр Валмиеры Янис Байкс.