Выиграла государственный тендер в Латвии: в жалобе на "Медузу" упомянуто и финансирование от LIAA

Редакция "Медузы" расположена в Риге. В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, была внесена компания SIA Medusa Project, зарегистрированная в Латвии. После этого от сотрудничества с изданием отказались многие рекламодатели, доходы резко упали, компания была вынуждена существенно сократить расходы, отказалась от офисов в Риге и Москве, и обратилась за финансовой поддержкой к своим читателям.

Ионов в своей жалобе отметил, что издание "финансируется на гранты как минимум двумя" иностранными некоммерческими организациями: Шведским агентством международного развития (SIDA) и благотворительным фондом OAK Foundation. Также он добавил, что "Медуза" получила от латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) грант в размере более 70 тысяч евро за создание материалов о туризме в Латвии.

О том, что причиной признания "Медузы" "иностранным агентом" стала жалоба Ионова, в своем Telegram-канале сообщила координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Как рассказал Ионов Русской службе BBC, сейчас он занимается двумя направлениями - правозащитой и коммерческой деятельностью. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ему принадлежит лоббистская компания Ionov Transcontinental.

Ионов в комментарии "МБХ медиа" заявил, что и раньше подавал жалобы на "Медузу" в Роскомнадзор: "Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, "фабрике троллей" в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья - характерная для "Медузы", - рассказал он.

Доходы "Медузы": У основателей "Медузы" есть юрлицо в России - московская рекламная компания "Редакция", в которой 50% принадлежат одной из основательниц "Медузы" Галине Тимченко и 35% - главному редактору издания Ивану Колпакову.

В 2020 году, по данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Редакции" составила 210 млн рублей (2,3 млн евро).

Выручка латвийского юрлица Medusa Project в 2019 году составила 2 млн евро. Русская служба BBC