Задержание Протасевича: Ryanair в соцсетях обвиняют в "пособничестве диктатору"

Только под последним постом на официальном Facebook компании на момент написания этой новости было более 350 комментариев белорусов и солидарных с ними. "Итак... вы только что приземлились в Минске рейсом, который был недалеко от Вильнюса и направлялся в Вильнюс, чтобы Лукашенко мог убить Романа Протасевича. Как мы можем вам доверять??", - написала одна из пользовательниц соцсети. "То, что вы сделали с рейсом Афины-Вильнюс, делает вас сообщниками преступников!!! Власть в Беларуси узурпирована бандитами, и вы им помогаете. Мирных белорусов преследуют за то, что они борются против диктатуры. Как так вышло? Как огромная европейская компания может сотрудничать с бандитами???", - взывает другая. "Вы убили своего пассажира, Романа Протасевича!", - указывает еще один пользователь.