Можно ли сократить очереди к врачам-специалистам? Предложен новый проект

Бюрократия, нецелевое расходование средств и искусственное увеличение очередей к врачам-специалистам - такие жалобы звучат в адрес существующего порядка, при котором заключение специалиста, оплаченное самим пациентом, не позволяет продолжить лечение за счет государства. Как сообщает программа De Facto, Национальная служба здоровья (NVD) планировала с 1 марта начать пилотный проект, в рамках которого часть пациентов в двух крупнейших больницах могли бы, воспользовавшись платной консультацией, при необходимости продолжить лечение за счет государства. Однако после возражений со стороны частных медицинских учреждений проект был временно приостановлен.
Согласно данным об очередях к специалистам, приема к ревматологу по государственной программе пациент может ждать до девяти месяцев и даже дольше. К эндокринологу - несколько месяцев, к инфекционисту - как минимум месяц.
Быстрее попасть можно, оплатив визит самостоятельно. Но здесь есть большое "но": выбрав платный путь как экстренное решение, в рамках действующего порядка пациент не может с направлением этого врача пройти государственные обследования или получить компенсируемые государством лекарства.
"Мы действительно можем оформить консультативное заключение, но пациенту нужно будет идти к семейному врачу, и только тогда [необходимое] лечение будет назначено. Второй момент - это обследования, поскольку, например, сахарный диабет связан с повышенным риском онкологических заболеваний и необходим контроль. Будем честными, любая терапия имеет свои побочные эффекты, и нужны контрольные обследования, такие как ультразвуковая диагностика, эндоскопия и так далее. Если у нас есть такая система, то мы искусственно удлиняем очереди, и это абсолютно нерационально с точки зрения финансирования", - рассказала заведующая отделением эндокринологии Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Илзе Конраде.
В Национальной службе здоровья накапливались жалобы как от лечебных учреждений, так и от семейных врачей на абсурдность системы: несмотря на уже готовые заключения специалистов, пациентам приходилось идти окольными путями и повторно нагружать врачей во время приемов, оплачиваемых государством, фактически дублируя уже проделанную работу.
"Об этом мы так или иначе говорим уже около двух лет. Сейчас эта инициатива приобрела более активный характер: она исходит как от самих пациентов, так и от лечебных учреждений, которые выразили желание пойти по такому пути, в том числе и от семейных врачей, которые сейчас также участвуют в последующей выдаче направлений", - рассказала программе руководитель отдела амбулаторных услуг NVD Байба Берзиня.
Чтобы оценить возможное влияние изменений, NVD с 1 марта планировала начать пилотный проект. В нем должны были участвовать две клинические университетские больницы - им. Страдиня и Восточная больница (RAKUS). Были выбраны специалисты пяти направлений, очереди к которым особенно длинные и которые принимают как платных, так и государственных пациентов.
Это эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, неврология и ревматология. Идея заключалась в том, чтобы в течение полугода пациентам после платного визита позволить при необходимости продолжить лечение за счет государства, а также выписывать государственные компенсируемые медикаменты, чего сейчас сделать нельзя.
"Нагрузка на государственные услуги в больницах действительно огромная, очереди очень длинные. Но если нужна эта консультация, чтобы не доводить пациента до острого состояния, то это отличная возможность. И это не означает, что пациент полностью переходит на платный путь или вся нагрузка ложится на плечи семейного врача. Конечно, мы можем после контроля направить пациента на государственные услуги", - добавила Конраде.
В рамках пилотного проекта планировалось понять, как подобные изменения повлияют на бюджет здравоохранения, облегчат путь пациента и изменят длину очередей. Больницы должны были тщательно учитывать все проведенные действия.
"Планировалось анализировать как статистические данные о потоке пациентов, так и назначенные медикаменты и выданные направления. Третьим показателем было бы сокращение очередей: влияет это или нет. Поэтому, прежде чем сделать такой большой шаг и открыть процесс для всех медицинских учреждений, необходимо оценить риски и выгоды, чтобы понять, стоит ли отдача вложений", - пояснила Байба Берзиня.
Но радость пациентов оказалась недолгой: проект едва успел начаться, как в Совет по конкуренции поступила жалоба от Ассоциации работодателей здравоохранения (VADDA), представляющей частные медицинские учреждения. По мнению ассоциации, проект был недостаточно обсужден, к тому же не хватало объяснений, почему были выбраны именно эти медицинский специальности, учреждения и сроки.
"Если я выбираю платную услугу, например, в университетской больнице, то там услуга становится "ценнее", ведь если мне нужно обследование или рецепт, мне не надо снова ждать месяцы на государственную очередь. (...) За это время привычки людей могут серьезно измениться и сосредоточиться на этих двух больницах. Нам показалось, что это нечестно - давать преимущество своим государственным предприятиям", - заявила исполнительный директор VADDA Инара Петерсоне.
В ожидании мнения Совета по конкуренции Национальная служба здоровья отложила запуск проекта. А пациентам пока приходится либо искать обходные пути, либо платить.
Совет по конкуренции недавно вынес свое заключение и не увидел оснований запрещать эксперимент с участием принадлежащих государству больниц и ограниченного круга специалистов, поскольку преимущества не предполагается сохранять на постоянной основе.
"Поскольку это краткосрочный проект, цель которого - улучшить систему, благодаря чему права расширятся для всех, мы не видим необходимости вмешиваться для обеспечения нейтралитета конкуренции. Кроме того, постановления Кабинета министров дают Министерству здравоохранения и NVD право организовать такой пилотный проект", - пояснил представитель Совета по конкуренции Антис Апситис.
Тем не менее NVD учла рекомендацию Совета по конкуренции расширить число учреждений для получения более детальной картины по всей Латвии. В проект также будет включена Даугавпилсская больница.
Однако до первых выводов еще далеко: из-за жалобы проект стартует только с 1 июля, а его срок продлили до года, чтобы охватить полный цикл.
А что будет, если выяснится, что для необходимых улучшений потребуется дополнительное финансирование?
"Это в любом случае немного повлияет на бюджет, но главное, чтобы система заработала быстрее, очередь сократилась и люди были довольны. Тогда я не думаю, что будет трудно найти дополнительные средства, если это действительно решит проблему, на которую мы все постоянно жалуемся", - заверил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
При этом ожидается, что даже в случае положительного решения новый принцип не будет применяться в учреждениях, которые вообще не имеют договора с NVD на оказание государственных услуг.
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