Можно ли сократить очереди к врачам-специалистам? Предложен новый проект

В Национальной службе здоровья накапливались жалобы как от лечебных учреждений, так и от семейных врачей на абсурдность системы: несмотря на уже готовые заключения специалистов, пациентам приходилось идти окольными путями и повторно нагружать врачей во время приемов, оплачиваемых государством, фактически дублируя уже проделанную работу.

"Об этом мы так или иначе говорим уже около двух лет. Сейчас эта инициатива приобрела более активный характер: она исходит как от самих пациентов, так и от лечебных учреждений, которые выразили желание пойти по такому пути, в том числе и от семейных врачей, которые сейчас также участвуют в последующей выдаче направлений", - рассказала программе руководитель отдела амбулаторных услуг NVD Байба Берзиня.

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Чтобы оценить возможное влияние изменений, NVD с 1 марта планировала начать пилотный проект. В нем должны были участвовать две клинические университетские больницы - им. Страдиня и Восточная больница (RAKUS). Были выбраны специалисты пяти направлений, очереди к которым особенно длинные и которые принимают как платных, так и государственных пациентов.

Это эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, неврология и ревматология. Идея заключалась в том, чтобы в течение полугода пациентам после платного визита позволить при необходимости продолжить лечение за счет государства, а также выписывать государственные компенсируемые медикаменты, чего сейчас сделать нельзя.