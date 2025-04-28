«Это должно произойти быстро. Мы не можем и дальше уделять этому время и ресурсы, если результата не будет, сказал глава Госдепа США в воскресенье в интервью программе „Meet the Press" американской телекомпании NBC. — Эта неделя будет очень важной, в течение нее нам придется принять решение по поводу того, хотим ли мы и дальше принимать участие в этом начинании, или нам пора сосредоточиться на некоторых других вопросах».

Рубио уже неоднократно угрожал, что США прекратят попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь мирных результатов.

Об этом же говорил и президент США Дональд Трамп. До второго избрания на должность президента он обещал прекратить войну в Украине в «течение суток», однако затем чиновники новой американской администрации начали говорить о намерении решить этот вопрос до истечения первых 100 дней президентского срока Трампа; эта дата наступит 30 апреля.