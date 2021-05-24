Свежие знания и осторожность в роковой момент могут спасти жизнь: принципы электробезопасности

С началом летних каникул дети и подростки могут стать рассеяннее, невнимательнее, чаще находиться без присмотра взрослых, а также больше времени проводить в городской среде и на природе, где присутствует инфраструктура электроснабжения.

Детям и подросткам необходимо напомнить, что безрассудность и неосторожность вблизи электричества может привести к опасным для жизни травмам или стать причиной смертельного исхода.

В этом году в период с января по апрель было зарегистрировано 12 электротравм при использовании электрических устройств, в том числе в трех случаях пострадали дети. Для двух взрослых травмы оказались смертельными.

"В первые четыре месяца этого года зарегистрировано меньше электротравм, чем в те же периоды предыдущих лет, однако следует отметить, что количество травм стремительно увеличивается именно в самые теплые месяцы. Поэтому летние каникулы - это время, когда следует особо тщательно присматривать за маленькими детьми, а с подростками следует обсудить основные принципы электробезопасности.

Свежие знания и осторожность в роковой момент могут спасти жизнь",

- подчеркивает председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

Sadales tīkls напоминает, что в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество электротравм, и больше всего электротравм, в том числе смертельных, было зарегистрировано именно в летние месяцы - в целом из 85 электротравм летом было зарегистрировано 28 (в том числе 10 - у детей). Восемь из них привели к смертельным последствиям, в том числе cмертельную электротравму в прошлом году получил подросток, пытаясь попасть на частную территорию, где находились электроустройства среднего напряжения. Скорее всего, он хотел сделать в этом месте фотографию.

Родителей и учителей призывают напомнить детям никогда не пытаться подобраться к инфраструктуре электроснабжения в городской среде или на природе - не заходить на опасные территории, не пытаться открыть или взломать распределительные шкафы и трансформаторные подстанции, не залезать на опоры электролиний, не пытаться дотронуться до воздушных электролиний различными предметами. Следует быть осторожными, например, во время игры с воздушным змеем или во время ловли рыбы, если поблизости есть воздушные электролинии.

Такие действия опасны и представляют угрозу для жизни!

В свою очередь, находясь внутри помещений, следует помнить, что нельзя использовать неисправную электротехнику, использовать или размещать электроприборы вблизи жидких веществ или воды, вынимать из розетки вилку электроустройств за провод.

Также опасно надолго оставлять подключенные к электросети зарядки различных устройств - в случае короткого замыкания они могут загореться!

Важно помнить и о том, что електроустройства, предназначенные только для использования внутри (например, домашняя электроника, удлинители для помещений, гирлянды и др.), нельзя использовать на улице – во влажной среде последствия могут быть печальными.