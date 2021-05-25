Вт, 25.05.2021
Это напоминало хорошо поставленный театр латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
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Павел Латушко: "В Беларуси при Лукашенко меня ждет расстрел..."

ФОТО: SCANPIX/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко стал одним из тех представителей политической элиты республики, который отказался работать на Александра Лукашенко после жесткой расправы над несогласными с результатами выборов в стране. Сегодня он живет за границей, но продолжает работать над тем, чтобы прекратить ужас, который воцарился в республике.

Год Тихановской

- Год назад Светлана Тихановская объявила о том, что она выдвигает свою кандидатуру в президенты Беларуси. С этого, кажется, начался новый период в истории страны. Какие выводы сейчас можно сделать? Что произошло за этот год, что получилось, что не получилось?

- Вы знаете, когда-то пришла такая мысль, что можно войти в историю, а можно сделать историю. Уже сегодня понятно, что этот год вписан в историю Беларуси. Но нам предстоит самое важное, то, чего мы не достигли на сегодняшний день, - сделать историю, начать новый этап развития современной Беларуси. Ошибки, я думаю, все налицо, мы их знаем, сложности, которые на сегодня существуют, также понятны. Вопрос в том, что необходимо делать сегодня, чтобы достичь этой цели. Я думаю, это та цель, которую ставит перед собой каждый белорус, который переживает из-за ужаса, творящегося в нашей стране.

- Перед 9 мая вы через соцсети призвали соотечественников выйти на улицы в защиту своих прав, однако массовых шествий не получилось. Как вы оцениваете прошедший праздник? По вашему мнению, это удача или неудача?

- Я не хотел бы в нынешних условиях, в которых находится Беларусь, оценивать это как удачу или как неудачу. Я абсолютный реалист, я отдаю себе отчет в том, что законы после всех изменений уже носят абсолютно фашистский характер и жесткие санкции следуют за любое проявление инакомыслия, даже действие, например, наклейку налепить, не то что высказывание. Поэтому мы и не рассчитывали, что миллионы людей выйдут на улицы городов.

С другой стороны, очень важно понимать, что подобные акции нужно делать всем вместе и максимально широко распространять об этом информацию. Это был действительно уникальный день, дающий возможность легально выйти на улицу. Такие случаи у нас еще будут в перспективе, поэтому мы должны к ним готовиться вместе. Ну а с точки зрения того, что удалось… Салют был? Был. Возложения были? Были. Люди выходили? Выходили. Может быть, не так много, как хотелось, но все равно они были. Выходили самые смелые. Выходили те, кому небезразлично.

Моральное право

- Возможно ли влиять на процессы, находясь за пределами страны, ожидающей изменений?

- Этот вопрос постоянно задается. С одной стороны, Латушко говорит: "Выходите на улицы!". А ему: "Тебе легко говорить, ты же за границей". С другой стороны, говорят: "Ну что ж вы, лидеры оппозиции, ничего не предлагаете?". То есть не предлагаешь – плохо, предлагаешь – тоже плохо. Те, с кем я общаюсь, - тоже своего рода демократическое общество, поэтому я спокойно отношусь к любым оценкам.

С другой стороны, я думаю: ну сидел бы я в тюрьме. Это поменяло бы ситуацию, не поменяло бы? Был бы кто-то вместо меня, кто мог бы предлагать какие-то действия? Возможно, да. Возможно, нет.

Но, опять же, у меня четыре уголовные статьи, по последней из которых грозит высшая мера наказания – расстрел.

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Мне тоже угрожает уголовная ответственность, и в том числе ко мне относятся слова Карпенкова: "Мы найдем их всех в приграничных странах… и мы их накажем"(Заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил об этом в конце апреля в интервью на белорусском телеканале СТВ – Прим. ред.). Я считаю, у меня есть моральное право участвовать в процессах. Я многое потерял, но я приобрел главное – с точки зрения морали я сделал, как мне кажется, правильный выбор. Я в этом не сомневаюсь.

- Что касается спецслужб – насколько у них длинные руки?

- Кто-то действует, а кто-то противодействует. Я полагаю, что те, кто должен противодействовать, тоже осуществляют соответствующие мероприятия, чтобы не допустить этого (реализации угроз, прозвучавших от Карпенкова – Прим. ред.). С другой стороны, мир должен знать о таких заявлениях, и мы сделали хороший ролик с заявлением Карпенкова. Мы перевели его на английский, на французский, отправили главе Евросовета, отправили министрам иностранных дел и показали, что человек угрожает Европейскому союзу совершением террористических актов. В общем, не стоит такие заявления переоценивать и не стоит недооценивать. Но это ни в коем случае не должно демотивировать. Меня это не демотивирует.

Хитрый лис

- Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" высказал мнение, что Александр Лукашенко как хитрый, прожженный политик пытается уйти из-под влияния России и ищет союзника в Китае. На ваш взгляд, насколько это реалистичная картина? Действительно ли Лукашенко ведет переговоры, в том числе о финансовой подпитке, с этой страной?

- Известно, что 17% долговых обязательств Белоруссии приходится именно на Китай, это достаточно большой объем долговых обязательств по белорусским меркам. С другой стороны, мы видим, что Китай после того, как поздравил Лукашенко с сфальсифицированным избранием на пост президента, больше не предпринимал активных действий. Китай исходя из своей философии сдержан и он будет выражать сдержанную позицию – я предполагаю, я не могу знать, как будет действовать официальный Пекин. До сегодняшнего дня мы видим именно сдержанность позиции Китая в оценке ситуации в Беларуси. Это очень мудрый народ, они видят, что реально происходит в Беларуси, что происходит вокруг республики.

Я думаю, что на сегодняшний день Пекин не принял решения ни в одну сторону, ни в другую, скорее, он занял позицию выжидания.

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- Мы начали наш разговор со Светланы Тихановской. На ваш взгляд, насколько эффективна сегодня ее работа, что еще можно сделать? Как вы оцениваете деятельность штаба Тихановской?

- Я помню тот момент, когда она объявила, что будет кандидатом на пост президента Беларуси. Это было архиважное решение. Мы видели, как росло и напряжение в обществе, и желание у людей изменить ситуацию. Мы видели, что она реально победила на выборах.

Я в поселке возле Минска живу, я видел, как люди ждали у избирательного участка результатов. Это человек, который взял на себя огромную ответственность, и эту ответственность до сегодняшнего дня она несет на своих плечах. Политический лидер для любого движения необходим, и Светлана таковой является. Следующий шаг – заграничное признание.

Я дважды предлагал инаугурацию Тихановской в качестве президента Беларуси: в сентябре прошлого года и не так давно, месяц тому назад. Это предложение не было поддержано. Ну что ж, это ее право. Я считаю, что это необходимо было сделать. Почему? Объясню очень легко. Тогда европейцам нужно было бы принять принципиальное решение: либо они будут исходить из того, что им нужны контакты с Лукашенко, либо они прекращают эти контакты. Признание правительства в изгнании – это очень жесткий выбор. В случае признания мы могли бы закрыть все вопросы с финансовыми потоками, с евробондами, с экспортно-импортными операциями, закончились бы все вопросы с получением кредитных ресурсов.

Светлана сейчас работает за рубежом, очень много встреч, много поездок. Поверьте, количество встреч, которое мы проводим с европейцами, просто зашкаливает.

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Конечно, для нас всех важно, чтобы от этих международных контактов было как можно больше результатов. Почему некоторые европейские политики не слышат белорусский народ? Те, кто знает, что сейчас каждый день происходит в Беларуси, - они в шоке, других эмоций это вызывать не может.

Я в Париже встречался с послом по правам человека МИД Франции, она мне так и сказала: "Я в шоке от того, что вы мне рассказали!". Да, информационная работа важна. Но почему Европа все же не действует активно? Вина в этом Тихановской? Возможно. Вина Латушко? Возможно. Но скорее всего, этот вопрос европейское общество должно задать своим политикам – если, конечно, вы поддерживаете европейские ценности. А я так понимаю, Европа поддерживает европейские ценности: права человека, свободы гражданина.

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