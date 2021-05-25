Павел Латушко: "В Беларуси при Лукашенко меня ждет расстрел..."

Год Тихановской

- Год назад Светлана Тихановская объявила о том, что она выдвигает свою кандидатуру в президенты Беларуси. С этого, кажется, начался новый период в истории страны. Какие выводы сейчас можно сделать? Что произошло за этот год, что получилось, что не получилось?

- Вы знаете, когда-то пришла такая мысль, что можно войти в историю, а можно сделать историю. Уже сегодня понятно, что этот год вписан в историю Беларуси. Но нам предстоит самое важное, то, чего мы не достигли на сегодняшний день, - сделать историю, начать новый этап развития современной Беларуси. Ошибки, я думаю, все налицо, мы их знаем, сложности, которые на сегодня существуют, также понятны. Вопрос в том, что необходимо делать сегодня, чтобы достичь этой цели. Я думаю, это та цель, которую ставит перед собой каждый белорус, который переживает из-за ужаса, творящегося в нашей стране.

- Перед 9 мая вы через соцсети призвали соотечественников выйти на улицы в защиту своих прав, однако массовых шествий не получилось. Как вы оцениваете прошедший праздник? По вашему мнению, это удача или неудача?

- Я не хотел бы в нынешних условиях, в которых находится Беларусь, оценивать это как удачу или как неудачу. Я абсолютный реалист, я отдаю себе отчет в том, что законы после всех изменений уже носят абсолютно фашистский характер и жесткие санкции следуют за любое проявление инакомыслия, даже действие, например, наклейку налепить, не то что высказывание. Поэтому мы и не рассчитывали, что миллионы людей выйдут на улицы городов.

С другой стороны, очень важно понимать, что подобные акции нужно делать всем вместе и максимально широко распространять об этом информацию. Это был действительно уникальный день, дающий возможность легально выйти на улицу. Такие случаи у нас еще будут в перспективе, поэтому мы должны к ним готовиться вместе. Ну а с точки зрения того, что удалось… Салют был? Был. Возложения были? Были. Люди выходили? Выходили. Может быть, не так много, как хотелось, но все равно они были. Выходили самые смелые. Выходили те, кому небезразлично.

Моральное право

- Возможно ли влиять на процессы, находясь за пределами страны, ожидающей изменений?

- Этот вопрос постоянно задается. С одной стороны, Латушко говорит: "Выходите на улицы!". А ему: "Тебе легко говорить, ты же за границей". С другой стороны, говорят: "Ну что ж вы, лидеры оппозиции, ничего не предлагаете?". То есть не предлагаешь – плохо, предлагаешь – тоже плохо. Те, с кем я общаюсь, - тоже своего рода демократическое общество, поэтому я спокойно отношусь к любым оценкам.