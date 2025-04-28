В Талсинском крае при пожаре погиб человек

В 22:49 поступил вызов в Талсинский край, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что горят прихожая и чердачные конструкции на площади 60 квадратных метров. В результате происшествия через окно были эвакуированы двое пострадавших, а внутри дома было обнаружено тело погибшего человека.

В 20:12 VUGD получила информацию о том, что в Витиньской волости Добельского края в одноэтажном жилом доме образовалось задымление. Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что в незаселенной части здания горит матрас, а из заселенной части, в которую проник дым, пожарные эвакуировали пятерых человек, еще двое эвакуировались своими силами.

В 16:16 спасатели получили вызов на 42-ю линию в Дарзини в Риге, где горел сарай на площади 60 квадратных метров и стены двух соседних сараев на площади десять квадратных метров. При попытке потушить пожар собственными силами в результате происшествия пострадал человек.

В воскресенье вечером спасатели отправились в Царникавскую волость Адажского края, где в одноэтажном жилом доме со построенным мансардным этажом и пристроенным гаражом горел первый этаж, крыша, дрова и теплица на общей площади 220 кв. м. До приезда VUGD из здания эвакуировались три человека.