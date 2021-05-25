Вт, 25.05.2021
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Из совместного заявления председателей комиссий по иностранным делам по делу об экстренной посадке самолета Ryanair в Беларуси

В Малайзии при столкновении поездов пострадали более 200 человек

ФОТО: kah loong lee/Shutterstock

В результате столкновения двух поездов в столице Малайзии Куала-Лумпуре в понедельник вечером, 25 мая, пострадали 213 человек, сообщает сингапурский телеканал Channel News Asia со ссылкой на спасателей.

По меньшей мере 47 пострадавших получили серьезные травмы. О смертельных случаях не сообщалось.

Один из двух поездов был на тест-драйве, а другой вез пассажиров. Столкновение произошло, когда оба поезда ехали под землей между двумя станциями в центре Куала-Лумпура.

Из 238 пассажиров 213 получили травмы.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил, что поручил провести расследование аварии. Он также потребовал, чтобы пострадавшие "получили комплексное лечение".

В последние недели больницы Малайзии были загружены из-за пандемии нового коронавируса. В воскресенье и понедельник в стране зарегистрировано рекордное количество новых случаев Covid-19 и рекордное количество смертей.

Министр транспорта Малайзии Ви Ка Сионг сказал, что это первая крупная катастрофа в системе легкого железнодорожного транспорта Малайзии с 1998 года. Впрочем, были небольшие аварии, в том числе крушения, в результате которых некоторые пассажиры получали легкие травмы.

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