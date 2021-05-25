В Малайзии при столкновении поездов пострадали более 200 человек

По меньшей мере 47 пострадавших получили серьезные травмы. О смертельных случаях не сообщалось.

Один из двух поездов был на тест-драйве, а другой вез пассажиров. Столкновение произошло, когда оба поезда ехали под землей между двумя станциями в центре Куала-Лумпура.

Из 238 пассажиров 213 получили травмы.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил, что поручил провести расследование аварии. Он также потребовал, чтобы пострадавшие "получили комплексное лечение".

В последние недели больницы Малайзии были загружены из-за пандемии нового коронавируса. В воскресенье и понедельник в стране зарегистрировано рекордное количество новых случаев Covid-19 и рекордное количество смертей.