Гонконг, возможно, выбросит миллионы доз вакцины от Covid-19. У них истекает срок годности

Чжан предупредил, что у гонконгцев есть всего три месяца до истечения срока годности первой партии вакцин Pfizer / BioNTech.
"Все вакцины имеют срок годности", - добавил он.
Гонконг обеспечил себя достаточным количеством вакцины против Covid-19, чтобы вакцинировать всех жителей - 7,5 миллионов человек - и еще бы осталось. Однако многие люди не хотят проходить вакцинацию, что отчасти объясняется недоверием к правительству, дезинформацией о вакцинах в интернете и чувством, что вакцинация не является срочным делом, поскольку эпидемиологическая ситуация в Гонконге относительно хорошая.
"Весь мир гонится за вакцинами. Это неправильно, что мы можем купить вакцину за ночь и сразу получить ее. То, что у нас есть сейчас, - это, вероятно, все, что у нас будет до конца года", - сказал Чжан.
Гонконг закупил 7,5 миллионов доз вакцины Pfizer / BioNTech и такое же количество доз вакцины Sinovac китайского производства.
Sinovac еще не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но разрешен в Гонконге.
Гонконг также поговаривал о 7,5 миллионов доз вакцины AstraZeneca, но позже отказался покупать ее, объяснив властям, что вместо этого деньги будут зарезервированы для вакцины второго поколения в следующем году.
На сегодняшний день только 19% жителей Гонконга получили однократную дозу вакцины Covid-19, две дозы получили 14%.
Даже гонконгские врачи не хотят проходить вакцинацию. В этом месяце управление больниц Гонконга обнаружило, что вакцинацию прошла только треть персонала.
На сегодняшний день в Гонконг доставлено 3 263 000 доз Pfizer / BioNTech, из которых использовано только 1 231 600 доз.