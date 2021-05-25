Вт, 25.05.2021
Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь! мэр Риги Мартиньш Стакис
мэр Риги Мартиньш Стакис

Гонконг, возможно, выбросит миллионы доз вакцины от Covid-19. У них истекает срок годности

Moderna ФОТО: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Гонконгу, возможно, вскоре придется выбросить миллионы  неиспользованных доз вакцины Covid-19, потому что истекает их срок годности, а люди не хотят вакцинироваться, предупредил во вторник, Томас Чжан, член правительственной целевой группы по вакцинам.

Чжан предупредил, что у гонконгцев есть всего три месяца до истечения срока годности первой партии вакцин Pfizer / BioNTech.

"Все вакцины имеют срок годности", - добавил он.

Гонконг обеспечил себя достаточным количеством вакцины против Covid-19, чтобы вакцинировать всех жителей - 7,5 миллионов человек - и еще бы осталось. Однако многие люди не хотят проходить вакцинацию, что отчасти объясняется недоверием к правительству, дезинформацией о вакцинах в интернете и чувством, что вакцинация не является срочным делом, поскольку эпидемиологическая ситуация в Гонконге относительно хорошая.

"Весь мир гонится за вакцинами. Это неправильно, что мы можем купить вакцину за ночь и сразу получить ее. То, что у нас есть сейчас, - это, вероятно, все, что у нас будет до конца года", - сказал Чжан.

Гонконг закупил 7,5 миллионов доз вакцины Pfizer / BioNTech и такое же количество доз вакцины Sinovac китайского производства.

Sinovac еще не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но разрешен в Гонконге.

Гонконг также поговаривал о 7,5 миллионов доз вакцины AstraZeneca, но позже отказался покупать ее, объяснив властям, что вместо этого деньги будут зарезервированы для вакцины второго поколения в следующем году.

На сегодняшний день только 19% жителей Гонконга получили однократную дозу вакцины Covid-19, две дозы получили 14%.

Даже гонконгские врачи не хотят проходить вакцинацию. В этом месяце управление больниц Гонконга обнаружило, что вакцинацию прошла только треть персонала.

На сегодняшний день в Гонконг доставлено 3 263 000 доз Pfizer / BioNTech, из которых использовано только 1 231 600 доз.

НАВЕРХ
Back