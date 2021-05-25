Письма с ртутью: в России сотрудники МВД рассылали иностранным дипломатам пригласительные с ядом

Исходя из данных следствия, Котоманов служил в бухгалтерии краснодарского МВД. Он изготовил около 200 писем в адрес зарубежных посольств, а также руководителей ЕС и НАТО.

Письма были написаны на поддельных бланках и приглашали на мероприятие "Подари частицу земли Крыма". Праздник бы организован в честь присоединения полуострова к России. Однако в конверты под видом кусочков земли Крыма были вложены кристаллы хлорида ртути. Позже экспертиза показала, что данные кристаллы могут вызывать раздражение кожи и поражение органов.

Выяснилось, что эти письма в феврале 2018 года были отправлены примерно 20 посольствам. Среди них, посольство Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Оставшиеся письма, которые также планировали отправить за границу, были перехвачены сотрудниками "Почты России".

Известно, что Котоманов и Красильников были задержаны в июле 2019 года в Краснодаре. Им предъявили обвинение по ряду статей, в том числе о контрабанде и незаконном обороте ядовитых веществ, участии в террористическом обществе и подготовке терактов. Суд по этому делу начался в апреле 2021 года.

Котоманов рассказал, что данные письма он получал от Александра Жукова, который в свою очередь за отправку каждого пригласительного предлагал до 30 тысяч рублей (около 333 евро). Далее Котоманов отдавал письма с деньгами Красильникову, который ранее работал в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью краснодарского МВД. Красильников развозил их по почтовым ящикам в Москве и якобы даже не знал, что находится внутри конвертов.