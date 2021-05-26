Ведущий и один из руководителей белорусского "Радио 97" Макс Моррисон был вынужден уехать из родной страны и обосноваться в Литве. Его история типичная для многих людей, которые не поддерживают Александра Лукашенко – узнал, что его "приметили" силовики, собрал вещи и в тот же день уехал из Беларуси. Теперь "Радио 97" вещает из Литвы, а Макс надеется, что когда-нибудь сможет вернуться домой.

ЗАЧИСТКА ИНФОПОЛЯ

- Блокировка крупнейшего в Беларуси новостного портала Tut.by. Почему это случилось и почему именно сейчас, как вы думаете?

ФОТО: Из личного архива

- Я бы сказал, это попытка запугать как независимых журналистов, так и всех людей. Попытки репрессий у нас в Беларуси продолжаются, репрессии в отношении независимых СМИ и независимых журналистов идут уже не первый год. Возникает вопрос, почему. Ну, потому что госСМИ никогда не покажут то реальное положение вещей, которое происходит у нас в стране. ГосСМИ – это такая площадка для идеологически выверенного мнения, для работы на имидж Лукашенко внутри страны как такого крепкого хозяйственника.

А Tut.by освещали события объективно и никогда не пользовались инструментами пропаганды, они всегда, даже если какой-то конфликт происходил, выслушивали обе стороны.

Я считаю, это не что иное, как попытка, во-первых запугать, а во-вторых – зачистить информационное пространство, чтобы не осталось независимых СМИ.

- А кто еще из независимых СМИ остался в Беларуси? Или в основном поле уже зачищено и независимые СМИ работают из-за рубежа, как, например, "Радио 97"?

- На текущий момент, насколько мне известно, в Беларуси еще остаются "Наша нива", портал Onliner и Euroradio. Это три крупных портала, которые я до сих пор читаю и которые ведут свою работу в Беларуси. Но, как мы знаем, вчера (19 мая – Прим. ред.) к Егору Мартиновичу, это главный редактор "Нашей нивы", приходили силовики, у него забрали всю технику из дома и при этом взяли подписку о неразглашении. При этом, как нам пояснили, этот визит не был связан с работой Егора как журналиста. Я напомню, что его жена Адарья Гуштын – журналистка Tut.by.

- Как все это происходит в Беларуси? Как, например, это было с вашим СМИ? "Радио 97" вещало в Беларуси, но вы были вынуждены покинуть страну. Какой алгоритм действий у силовиков, у власти? Они намекают на то, что, мол, остановитесь, ребята? Или действуют сразу, без предупреждений? Или к каждому СМИ индивидуальный подход?

- Я думаю, что они, конечно, подходят к каждому индивидуально. Но, тем не менее, у них есть такой, я бы сказал, традиционный ритуал. Прежде всего они смотрят на то, есть ли хоть какая-то аудитория у данного портала, может ли он влиять на умы. У нас произошла следующая ситуация. Изначально "Радио 97" было радиостанцией для водителей. Когда же в Беларуси проходили "автопробеги солидарности" (в августе 2020 года – Прим. ред.), "Радио 97" было той площадкой, которая позволяла координировать действия между собой, это была музыка, которая звучала из всех автомобилей одновременно.

Когда же случилась "самоинаугурация" Лукашенко, мне кажется, нами заинтересовались более активно. На тот момент уже были задержаны администраторы Telegram-канала "Водители 97", мои очень хорошие знакомые, и с учетом того, что мы общались, что начали задерживать людей, которые были причастны к автопробегам, это наводило на мысль, что за "Радио 97" тоже рано или поздно придут. И в конечном счете так и произошло. Был звонок: "Здравствуйте, Максим Витальевич, мы хотим с вами пообщаться, мы к вам приедем…".

Это было такое любезничество, но было понятно, к чему все идет. А заниматься радио и журналистикой за стенами тюрьмы у меня вряд ли бы получилось.

- Насколько значительную роль в белорусском информационном пространстве сегодня выполняют Telegram-каналы? Можно ли вообще их причислять к средствам массовой информации?

- Telegram-каналы в Беларуси сыграли очень большую роль. Я считаю, что за ними будущее, по крайней мере, в нашей стране. Их действительно можно считать интернет-СМИ, только нужно учитывать, что не каждый Telegram-канал – это СМИ. Но тот же Tut.by, например, быстро сориентировался и продолжает публикацию материалов в своем Telegram-канале. "Телеграф" тоже прибегает к помощи этого мессенджера.

ВОПРОСЫ К ЛИДЕРАМ

- А каково ваше личное отношение к Светлане Тихановской? Как вы оцениваете ее как политика, как лидера, как человека?

- Интересный вопрос. Если смотреть на ситуацию со стороны, то складывается впечатление, что ни Лукашенко, ни Тихановская не победили на выборах. Бюллетени были уничтожены, поэтому нет никаких доказательств ни его, ни ее победы. Но я лично придерживаюсь мнения, что большинство все-таки проголосовало за Тихановскую и она сейчас является настоящим лидером нации, который помогает объединять людей за пределами Беларуси. Считаю, что очень важны ее поездки и встречи с лидерами других стран, когда она рассказывает о сложившейся ситуации в нашей стране. При этом есть ряд вопросов, которые хотелось бы задать офису Тихановской, но я понимаю, что на них невозможно сейчас ответить, потому что идет серьезное противостояние и об этом сложно говорить.

- Но вообще насколько едина белорусская оппозиция? Например, Ольга Карач, может быть, осторожно, корректно, но критикует штаб Светланы Тихановской.

- Я считаю, что лидерам оппозиции, лидерам мнений нужно просто сесть за стол переговоров. Предполагаю, что, возможно, между собой все всё обсудили, договорились, что все хорошо, просто на публике это не особо заметно. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

МИРНЫЙ НАРОД

- В чем разница между Беларусью и Украиной в смысле протестов? Нередко можно услышать упрек в адрес белорусской оппозиции, что украинцы выбрали жесткий вариант сопротивления, в отличие от белорусов, и добились успеха. Можно ли вообще здесь проводить параллели?

- Я считаю, что проводить параллели здесь не совсем корректно, точно так же, как проводить параллели с Киргизией, где тоже люди враз вышли и все поменяли буквально за сутки. Тут совсем другой менталитет. Белорусы - очень мирный народ, спокойный. Мы в любом случае всегда будем за безопасность. Возможно, были призывы к жестким мерам. Но белорусы как мирная нация просто все это грамотно отфильтровали.

- Как думаете, ситуация в республике изменится в лучшую сторону? Если изменится, то когда?