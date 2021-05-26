Что происходит с организмом, если пить недостаточное количество воды?

Сколько нужно пить воды в день и каковы могут быть последствия, если потребление жидкости будет недостаточным, объясняет фармацевт Apotheka Лига Цируле.

Организм взрослого человека примерно на 60% состоит воды, которая постоянно обеспечивает ряд жизненно важных функций. Вода регулирует температуру тела, снабжает клетки кислородом, помогает выводить из организма ненужные вещества и участвует практически во всех процессах организма, позволяя сохранить здоровье и снизить риск различных заболеваний.

Чтобы жить, нам нужно ежедневно принимать определенное количество жидкости - мужчинам примерно 2,5-3 литра, в свою очередь женщинам - примерно 2-2,5 литра.

"Необходимое количество воды зависит не только от пола, возраста и телосложения человека, но и от повседневных привычек, таких как питание и интенсивность физической активности. Увеличенную потребность в жидкости могут вызвать соленые блюда, курение и употребление кофеина или алкоголя. Особое внимание потреблению воды стоит уделять во время физической нагрузки, а также в жаркую и солнечную погоду - для предотвращения перегрева организма усиливается потоотделение, и нужно будет восстановить резервы воды. Дополнительная жидкость также потребуется во время лихорадки, после рвоты и жидкого стула", - поясняет фармацевт Apotheka Лига Цируле.

Недостаточное потребление жидкости может привести к дегидратации, или обезвоживанию, организма - организм выделяет больше воды, чем поглощает, в результате чего нарушается работа клеток и существенно ухудшается самочувствие. Если уровень жидкости в организме не восстанавливается, могут возникнуть серьезные осложнения.

Что происходит, если ежедневно мы пьем слишком мало воды?

#1 Замедляется обмен веществ. Вода является важной составляющей крови и постоянно снабжает клетки организма питательными веществами и кислородом. Если не употреблять достаточное количество жидкости, замедляется обмен веществ, человек чувствует повышенную утомляемость и отсутствие мотивации.

#2 Кожа становится сухой. Чтобы кожа сохраняла сияние, упругость и эластичность, ей необходимо достаточно много воды. При ее недостатке кожа становится сухой и бледной, в большем количестве образуются прыщи, возникает выраженная чувствительность. Сухость кожи также может вызвать преждевременное старение кожи и возникновение морщин.

#3 Понижается кровяное давление. С уменьшением количества жидкости в организме уменьшается и количество крови в организме, в результате чего снижается кровяное давление. Гипотония, или пониженное кровяное давление, вызывает недомогание, слабость, головные боли и головокружение.

#4 Развиваются нарушения пищеварения. Недостаточное количество воды нарушает работу кишечника и может вызвать запор. Дополнительно выпитая вода также может помочь уменьшить чувство жжения "под ложечкой", разбавив желудочный сок.

#5 Возникает боль в суставах. Вода обеспечивает амортизацию суставов и поглощает удары, обеспечивая плавное и устойчивое движение суставов.

#6 Увеличивается риск образования камней в почках. Вода важна для правильного функционирования почек и позволяет выводить из организма соли, способствующие образованию камней в почках.

#7 Может развиться воспаление мочевых путей. С помощью воды из организма выводятся бактерии, которые могут вызвать воспаление мочевых путей.