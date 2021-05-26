Ср, 26.05.2021
В Беларуси арестовывали, преследовали и высылали спортсменов международного уровня, в то время как международные спортивные функционеры часто молчали. В этой ситуации хранить молчание и делать вид, что ничего не происходит, получая удовольствие от хоккея, для меня неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать как прикрытие Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Правительство намерено разрешить выпускные на улице ученикам одного класса

Выпускной на медицинском факультете Латвийского университета ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Правительство планирует разрешить выпускные для учеников одного класса, но не более 30 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Планируемые поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 30 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.

Мероприятие не может длиться более двух часов.

Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.

Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.

Данные поправки правительство рассмотрит завтра, 27 мая.

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