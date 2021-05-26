Правительство намерено разрешить выпускные на улице ученикам одного класса

Планируемые поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 30 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.