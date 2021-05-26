Правительство намерено разрешить выпускные на улице ученикам одного класса
Правительство планирует разрешить выпускные для учеников одного класса, но не более 30 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Правительство планирует разрешить выпускные для учеников одного класса, но не более 30 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Планируемые поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 30 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.
Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.
Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.
Данные поправки правительство рассмотрит завтра, 27 мая.