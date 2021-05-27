В 50 лет из Англии в Латвию, не говоря по-латышски и ничего не зная о деревне. История любви и смелости Труди Жагаре

В 2008 году англичанка Труди познакомилась с актером из Латвии Юрисом Жагарсом... И это перевернуло всю ее жизнь. Она рискнула - вышла из зоны комфорта и из делового Лондона перебралась в латвийскую деревню, став ему женой. Своей историей Труди откровенно поделилась на женском форуме Līdere.
Знакомство
"Сегодня я расскажу о выходе из зоны комфорта, и, поверьте, говорить по-латышски со сцены - это так далеко от моей зоны комфорта!
Моя история о том, как девушка из Лондона начала жить в латвийской деревне. И, конечно же, все это началось из-за мужчины.
Мы познакомились с Юрисом Жагарсом в 2008 году. В то время я не знала, что он популярный человек, известный актер, и сначала мы говорили на немецком, потому что это был наш единственный общий язык, позже мы заговорили на английском, а теперь и на латышском. Забавно, что ни один из нас не помнит никаких трудностей в общении тогда", - рассказала Труди о начале отношений.
Все решила судьба
Когда Юрис приехал в Лондон, и они прожили вместе два месяца, оба поняли, что это возможно, и они могут быть вместе, но либо в Англии, либо в Латвии. А дальше все решила судьба.
"Был серьезный экономический кризис, и компания British Airways, где я проработала 20 лет, была вынуждена уволить 500 менеджеров. С хорошей компенсацией. Я знала, что мне работа гарантирована и меня увольнять не собираются, но в то же время я задумалась: "Может, это моя возможность что-то в жизни поменять?". Конечно, решение далось нелегко, и у меня было всего две недели, чтобы его принять. Новые отношения и Латвия или моя безопасная и комфортная жизнь в Лондоне.
Мне тогда было 49 лет, и я поняла, что не хочу оставаться на одной работе всю свою жизнь. Юрис меня не уговаривал, он понимал, как сложно мне будет уехать из Лондона.
Я также понимала, что не хочу потом сожалеть о своих решениях только лишь потому, что мне не хватило смелости. Я поняла, что должна идти на риск, чтобы получить от жизни максимум", - поделилась своими воспоминаниями Труди.
На встречу к новой жизни
Первого января Труди отправилась в Латвию. "Я оптимист и думала: "Все будет хорошо, а если не пойдет, то просто вернусь". Только приехав, я осознала, насколько другой будет моя жизнь. Только что я ехала на метро в Лондоне, встречалась с друзьями, а утром проснулась в квартире Юриса в Жагаркалнсе. Была суровая зима, и вместо того, чтобы надеть туфли на высоком каблуке, мне пришлось надеть сапоги для слалома и встать на лыжи. Это был мой первый раз на лыжах. Я поняла, что это будет очень важно в моей новой жизни и придется справиться", - признала Жагаре.
"Позже в тот же день я пошла пешком в ближайший магазин - полтора часа туда и полтора часа назад. Я сделала так, потому что боялась ехать по правой стороне дороги и по снегу.
Когда я пришла в магазин, я не понимала ни слова. Я умею говорить по-английски, по-французски, по-испански, по-немецки, и впервые в жизни я почувствовала дискомфорт из-за языка", - заключила Труди.
"Дальше - лето. Я должна была научиться сидеть на моцикеHarley Davidson Юриса. Да, под дождем! А еще сад! Когда мама Юриса попросила меня принести с огорода чеснок, я поняла, что это проблема. Я не дура и понимаю, как выглядит чеснок, но не знала, как он растет. Пошла в сад и вырывала какие-то растения, и да, если внизу была морковь или лук - я сажала назад. Сейчас это смешно, но тогда я ужасно боялась выглядеть глупо".
Выводы
"Теперь я понимаю, как часто наши страхи мешают нам начать что-то новое. В старой жизни я была кем-то сама по себе, здесь я была никем, только женой актера Юриса Жагарса. И мне это мешало.
У меня была паранойя, что все думают, почему Юрис вместе с какой-то англичанкой, которая не говорит по-латышски.
Это требовало времени, и с этим ничего не поделать. Теперь уже лучше", - говорит Труди. "Не могу сказать, что все в этой жизни у меня было плохо и сложно. Больше было красивого, и по прошествии 12 лет мне есть что отпраздновать! Я улыбаюсь на моцике, участвую в лыжных соревнованиях и выращиваю собственные помидоры!" - заключила она.
Как справиться со своими страхами:
1. Да, а не нет! Возможности, а не трудности;
2. Думайте о неудачах иначе и не бойтесь ошибок;
3. Стойте как медведь! (При встрече с медведем очень важно не убегать, а стоять как медведь и не показывать никакого страха);
4. Сосредоточьтесь на людях, которых любите. Не тратьте время на нервозность из-за людей, которые для вас неважны;
5. Празднуйте каждый маленький успех!
"Сейчас я могу сделать намного больше, чем когда мне было 50, потому что я вышла из своей зоны комфорта! Выйти из рутины - это очень хорошо! И я думаю - если вы рискуете, значит, вы живы!".
Форум Līdere в этом году пройдет уже в четвертый раз, но для того, чтобы он прошел безопасно и масштабно, время проведения перенесено. Основательница форума Līdere Солвита Кабакова говорит: "Принимая во внимание все колебания в воздухе, ради покоя и безопасности вас, нас и всех причастных, мы решили отложить это мероприятие в этом году. Форум Līdere с 28 мая перенесен на 17 сентября, он пройдет в выставочном центре на Кипсале, где очень просторные помещения и можно разместить большое количество людей, соблюдая все правила дистанцирования".