В 50 лет из Англии в Латвию, не говоря по-латышски и ничего не зная о деревне. История любви и смелости Труди Жагаре

Знакомство

"Сегодня я расскажу о выходе из зоны комфорта, и, поверьте, говорить по-латышски со сцены - это так далеко от моей зоны комфорта!

Моя история о том, как девушка из Лондона начала жить в латвийской деревне. И, конечно же, все это началось из-за мужчины.

Мы познакомились с Юрисом Жагарсом в 2008 году. В то время я не знала, что он популярный человек, известный актер, и сначала мы говорили на немецком, потому что это был наш единственный общий язык, позже мы заговорили на английском, а теперь и на латышском. Забавно, что ни один из нас не помнит никаких трудностей в общении тогда", - рассказала Труди о начале отношений.

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Все решила судьба

Когда Юрис приехал в Лондон, и они прожили вместе два месяца, оба поняли, что это возможно, и они могут быть вместе, но либо в Англии, либо в Латвии. А дальше все решила судьба.

"Был серьезный экономический кризис, и компания British Airways, где я проработала 20 лет, была вынуждена уволить 500 менеджеров. С хорошей компенсацией. Я знала, что мне работа гарантирована и меня увольнять не собираются, но в то же время я задумалась: "Может, это моя возможность что-то в жизни поменять?". Конечно, решение далось нелегко, и у меня было всего две недели, чтобы его принять. Новые отношения и Латвия или моя безопасная и комфортная жизнь в Лондоне.

Мне тогда было 49 лет, и я поняла, что не хочу оставаться на одной работе всю свою жизнь. Юрис меня не уговаривал, он понимал, как сложно мне будет уехать из Лондона.

Я также понимала, что не хочу потом сожалеть о своих решениях только лишь потому, что мне не хватило смелости. Я поняла, что должна идти на риск, чтобы получить от жизни максимум", - поделилась своими воспоминаниями Труди.

На встречу к новой жизни

Первого января Труди отправилась в Латвию. "Я оптимист и думала: "Все будет хорошо, а если не пойдет, то просто вернусь". Только приехав, я осознала, насколько другой будет моя жизнь. Только что я ехала на метро в Лондоне, встречалась с друзьями, а утром проснулась в квартире Юриса в Жагаркалнсе. Была суровая зима, и вместо того, чтобы надеть туфли на высоком каблуке, мне пришлось надеть сапоги для слалома и встать на лыжи. Это был мой первый раз на лыжах. Я поняла, что это будет очень важно в моей новой жизни и придется справиться", - признала Жагаре.