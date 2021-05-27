3 симптома, которые могут свидетельствовать о наличии болезни Хантера

Врач-генетик Зита Круминя от всего сердца советует: если после прочтения этой статьи у родителей возникнут любые опасения, лучше провести обследование и убедиться в том, что они не подтвердились... Выясним, какие симптомы нельзя игнорировать, чтобы своевременно обратиться к врачу.

Когда загорается красная лампочка

На болезнь Хантера может указывать комплекс из нескольких симптомов. Во-первых, родители должны быть внимательны, если ребенок появился на свет с большим размером окружности головы (макроцефалией), из-за чего роды были долгими и трудными. Второй симптом - пупочная или паховая грыжа. Иногда она может наблюдаться уже через один, два или четыре месяца после рождения, а иногда - позже. Особого внимания требует сочетание этих симптомов с инфекциями верхних дыхательных путей: затрудненным носовым дыханием, частыми насморками, бронхитами и воспалениями среднего уха. Позднее также увеличиваются носоглоточные миндалины (так называемые аденоиды)/ Уже в возрасте двух-трех лет требуется их удаление (аденотомия). Также могут быть увеличены небные миндалины.

Если присутствуют эти три симптома, значит загорелась красная лампочка! Необходимо безотлагательно делать анализы!

Следует обратиться к семейному врачу или другому специалисту, чтобы провести обследования для подтверждения или исключения болезни Хантера.

Болезнь можно распознать и позже

В большинстве случаев первые симптомы болезни Хантера проявляются в возрасте от двух до четырех лет. О наличии этого заболевания свидетельствуют относительно более грубые черты лица, что чаще всего становится заметно только после достижения двухлетнего возраста. В этот период родители могут заметить, что у ребенка не прогрессирует речь, а иногда пропадают слова, которые он уже освоил. Из-за частых воспалений среднего уха могут развиваться нарушения слуха, о чем родители даже не догадываются: ведь в роддоме ребенку проверяют слух. После двух- или трехлетнего возраста при проведении ультрасонографии (УЗИ-исследования) наблюдается увеличение печени и селезенки. Некоторые дети могут стать агрессивными, другие - гиперактивными. В возрасте двух-четырех лет снижается объем подвижности суставов, наблюдается скованность и деформация суставов.

Сначала возникает деформация пальцев рук, затрудняющая захват мелких предметов.

Это мешает застегивать и расстегивать пуговицы на одежде. Люди с болезнью Хантера обычно ниже ростом, однако в первые годы жизни они могут быть даже выше своих сверстников. Задержка роста становится заметной после четырех или пяти лет. Вместе с прогрессирующими изменениями скелета могут появиться проблемы с походкой.