Японские "мультики", которые "убивают детей"? Как обстоят дела с аниме в мире и в Латвии: разбор

Яркая рисовка и сюжеты, персонажи, которым подражают дети и даже взрослые. Это - японские "мультики", которые запрещают в России и чья фан-база продолжает расти во всем мире. И в Риге тоже. Разбираемся, что такое аниме и как с ним обстоят дела в Латвии!

В сравнении с "Покемонами" и "Сейлор Мун", которые в 90-е по телевизору смотрели сегодня уже взрослые люди, сейчас аниме - совершенно другое. Графика и анимация стали качественнее, сюжеты серьезнее и разнообразнее, а некоторые картины и их авторы даже получают "Оскар".

В свою очередь, в Риге некогда маленькое фанатское объединение выросло в первый в Балтии масштабный фестиваль UniCon, который ежегодно пропускает через себя тысячи людей со всех стран Европы. В Риге теперь уже на постоянной основе работает тематическое кафе UniCon cafe, где собираются поклонники аниме и японской культуры.

Что такое аниме?

Когда-то все началось с японских "комиксов" - манги. Японцы сильно интересовались американскими комиксами и адаптировали их под свою культуру. В свою очередь, аниме - это мультфильмы с отличительной рисовкой, обязательно созданные в Японии и чаще всего по мотивам одноименной манги.

Мультипликаторы не стали гнаться за американским качеством, а выработали свой оригинальный стиль - и не прогадали. Аниме зачастую целиком и полностью состоит из символизма: глаза, их цвет и форма, эмоции, одежда и голос - все это сигналы, дающие понять характер и настроение персонажа.

Одна из улиц Токио ФОТО: unsplash.com/Pat Krupa

Всенародную любовь аниме заслужило отличием от того, что предлагают Disney и "Союзмультфильм" - большим разнообразием жанров для каждой отдельной группы людей. Важно понимать отличие:

у нас часто комиксы и мультфильмы ассоциируются с детскими увлечениями, а в Японии манга и аниме - развлечение в том числе и довольно взрослых людей.

Откуда предрассудки?

Нередко взрослые относятся к аниме негативно и не поддерживают это увлечение детей. Ситуацию не улучшает и то, что в Сети можно найти сюжеты о том, что аниме "убивает детей", пропагандирует насилие и порнографию.

В первой половине этого года судья из Санкт-Петербурга запретил в России распространение ссылок на несколько аниме и манги.

В списке - "Тетрадь смерти", "Иннуяшики", "Токийский гуль", "Загадка дьявола", "Класс убийц" и другие.

Прокуратура РФ утверждала, что некоторые аниме из списка влекут за собой подростковые самоубийства, у их персонажей нет четких гендерных черт, а также присутствуют "нетрадиционные" сексуальные отношения. "Тетрадь смерти", по словам экспертов российской прокуратуры, только из-за названия может толкнуть ребенка на суицид.

ФОТО: кадр из "Тетради смерти"

С российской прокуратурой не согласилась специалист по аниме и манге Юлия Магера. "Тетрадь смерти" представляет собой детективную историю, где поднимается вопрос, может ли человек повелевать судьбами других людей (вписывать имена людей в Тетрадь смерти, после чего спустя время те умирают). Главный герой, который обладает этой необычной тетрадью, показан как отрицательный персонаж, за которым устроена слежка", - привел ее слова "Кинопоиск".

В свою очередь, несколько пользователей Сети обратили внимание на то, что запрещенные аниме во многом перекликаются с русской литературой (в том числе с Достоевским) из школьной программы.

В России все-таки официально запретили к показу аниме "Тетрадь смерти" за якобы пропаганду самоубийства и насилия



в таком случае нужно было за одно запретить всю русскую классическую литературу, русские фильмы и сериалы, русских людей и Россию в целом — 🦇Вова Чернов🦇 (@chern_ov) January 20, 2021

Почему важно обращать внимание на жанр?

Дело в том, что в России запретили распространять аниме, которые изначально и не предназначены для детей. Например, возрастной рейтинг "Тетради смерти" - "16+" - и это указано на всех транслирующих это аниме платформах.

Во всех причинах запретов разбираться не будем, но пока все выглядит так, что кто-то хочет переложить ответственность за невнимательность и нежелание общаться с детьми на первое, что попадется под руку. И в этот раз - это аниме.

Чтобы развеять миф о смертельном влиянии, стоит относиться к аниме как к кино.

Вы же не включите маленькому ребенку ужастик или фильм про насилие и жестокость?

Так же и с аниме: перед просмотром стоит обратить внимание на жанр и возрастные ограничения, а не включать наугад только потому, что это "мультик".

ФОТО: кадр из аниме "Нана"

Так как любители аниме разной возрастной категории и пола (да, это тоже важно) - у них разные интересы и потребности, а значит и множество жанров. Лишь три из них для примера:

сёдзе - для девочек-подростков, где много романтики и человеческих отношений ("Сейлор Мун", 1992-1997);

- для девочек-подростков, где много романтики и человеческих отношений ("Сейлор Мун", 1992-1997); сёнен - можно смотреть уже с подросткового возраста, целевая аудитория - мужская. Тут много экшена, соперничества и юмора: "Наруто" (2002-2007); "Атака титанов" (2013-2018);

- можно смотреть уже с подросткового возраста, целевая аудитория - мужская. Тут много экшена, соперничества и юмора: "Наруто" (2002-2007); "Атака титанов" (2013-2018); дзесей - что-то более реалистичное для женщин. ("Нана", 2006-2007).

Экспертное мнение

Конечно, не все мультфильмы (любой страны) имеют смысл, к просмотру стоит относиться выборочно. Пока в России активно запрещают аниме, есть и эксперты, которые даже рекомендуют некоторые картины к просмотру.

ФОТО: кадр из "Унесенных призраками" от Хаяо Миядзаки

Так, кинокритик Антон Долин в статье "Медузы" советует посмотреть шедевры оскароносного японского аниматора Хаяо Миядзаки:

"Не технологии и аттракционы, а тщательно прорисованные и парадоксально придуманные масштабные сказки, где одни только детали второго плана можно рассматривать бесконечно - настолько насыщен и разнообразен их мир".

ФОТО: кадр из "Атаки титанов"

В свою очередь, "Афиша Daily" говорит о 4-м сезоне "Атаки титанов" как о культовом сериале современности, стоящем на одном уровне с "Игрой престолов":

"Атака титанов" - популярнейшая аниме-франшиза десятилетия. Это постапокалиптическая история в жанре подросткового фэнтези, которая при каждой возможности оказывалась на порядок интереснее, неожиданнее и сложнее, чем вообще позволительно работе в таком низком жанре".

Как обстоят дела с аниме в Латвии?

В Риге аниме пользуется огромной популярностью. Несколько поклонников этой культуры скооперировались и открыли UniСon сafe. Это место, где фанаты могут собраться, нарядиться в костюмы любимых персонажей [косплей], обсудить любимые сериалы в приятной атмосфере, поиграть в настольные игры и заодно вкусно поесть.

Галерея: Фестиваль UniCon (из архивов)

Более того, ежегодно в Риге проходят два крупных аниме-фестиваля - UniCon и WinterCon. Там молодежь из разных стран организовывает игровые турниры, косплей-конкурсы, а также соревнования на лучший танец под корейскую поп-музыку [K-pop].

UniCon нельзя назвать фестивалем, посвященным только аниме - на нем много внимания уделяют и гик*-культуре в целом. В течение двух дней художники, стилисты и просто креативные ребята могут проявить себя в рамках фестиваля и получить призы в конкурсах.

*человек, увлеченный популярной культурой.

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