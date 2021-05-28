Пт, 28.05.2021
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неназваная жительница Эстонии

Международная организация гражданской авиации расследует посадку рейса Ryanair в Минске

ФОТО: EPA/STRINGER

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в четверг сообщила, что проведет расследование вынужденной посадки, осуществленной пассажирским самолетом Ryanair 23 мая в Минске, сообщает AFP.

Совет ICAO "решил провести расследование этого события для выяснения фактов", говорится в сообщении организации.

ICAO добавляет, что ее совет "отмечает, насколько важно выяснить факты о происходящем и понять, нарушила ли какая-то страна-участница ICAO международные права авиации".

Совет "попросил секретариат ICAO подготовить временное сообщение совету на следующем собрании нынешней сессии".

Напомним, государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшее за этим задержание находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Главы МИД стран G7 в четверг призвали незамедлительно и без оговорок освободить Протасевича.

У ICAO, членом-участницей которой является Беларусь, нет полномочий устанавливать санкции. В свою очередь лидеры стран ЕС на этой неделе договорились прервать авиасообщение с Беларусью и призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство Беларуси.

Представленные в Совете безопасности ООН страны Запада призвали расследовать этот инцидент, однако в связи с тем, что Беларусь поддерживает Россия, принятие совместного сообщения на заседании Совбеза ООН маловероятно.

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