Международная организация гражданской авиации расследует посадку рейса Ryanair в Минске

Совет ICAO "решил провести расследование этого события для выяснения фактов", говорится в сообщении организации.

ICAO добавляет, что ее совет "отмечает, насколько важно выяснить факты о происходящем и понять, нарушила ли какая-то страна-участница ICAO международные права авиации".

Совет "попросил секретариат ICAO подготовить временное сообщение совету на следующем собрании нынешней сессии".

Напомним, государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшее за этим задержание находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Главы МИД стран G7 в четверг призвали незамедлительно и без оговорок освободить Протасевича.

У ICAO, членом-участницей которой является Беларусь, нет полномочий устанавливать санкции. В свою очередь лидеры стран ЕС на этой неделе договорились прервать авиасообщение с Беларусью и призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство Беларуси.