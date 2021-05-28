Конфисковали 15 000 евро и 7 автомобилей: по подозрению в продаже наркотиков задержаны четыре человека

Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. В ходе обысков в Риге и Пририжье было изъято несколько килограммов различных наркотиков.

Также были конфискованы 15 000 евро и семь автомобилей на сумму 120 000 евро. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, ко всем задержанным применена мера пресечения.

Было проведено около 20 обысков домов, автомобилей и других объектов задержанных в Риге и Пририжье. В общей сложности было обнаружено и изъято около 3,5 килограмма альфа-пирролидинопентиофенона, который по своему воздействию напоминает амфетамин. Также было найдено около одного килограмма марихуаны и около 50 граммов кокаина.

Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что эти люди были вовлечены в торговлю наркотиками на территории Латвии в течение длительного времени, более того, они также могли быть вовлечены в контрабанду наркотиков в Латвии. У подозреваемых также было определенное разделение ролей: кто-то занимался поставкой наркотиков, кто-то - транспортировкой и дальнейшей продажей.