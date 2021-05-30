Стрельба в Майами: два человека погибли, не менее 20 получили ранения
По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в банкетном зале в Майами, штат Флорида, два человека погибли и не менее 20 получили ранения.
По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в банкетном зале в Майами, штат Флорида, два человека погибли и не менее 20 получили ранения.
В банкетном зале был запланирован концерт, у входа собрались люди.
К зданию подъехал внедорожник Nissan Pathfinder, из которого вышли три человека и начали стрелять в толпу. Затем они сели в машину и скрылись, сообщила полиция.
По крайней мере, один из пострадавших находится в критическом состоянии.