Вс, 30.05.2021
Те, кто не хочет вакцинироваться - это не просто обычные люди; часто это медицинский персонал. Анда Кивите, директор Института общественного здоровья
Анда Кивите, директор Института общественного здоровья

Стрельба в Майами: два человека погибли, не менее 20 получили ранения

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в банкетном зале в Майами, штат Флорида, два человека погибли и не менее 20 получили ранения.

В банкетном зале был запланирован концерт, у входа собрались люди.

К зданию подъехал внедорожник Nissan Pathfinder, из которого вышли три человека и начали стрелять в толпу. Затем они сели в машину и скрылись, сообщила полиция.

По крайней мере, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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