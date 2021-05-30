Российский миллиардер и нечестно полученное гражданство Латвии? Взятки нет, подозрения - есть

"Чтобы снова не провалился": расшифровка переговоров

Решение KNAB анонимно, но, поскольку De Facto известны заинтересованные стороны, выдержки из этого решения публикуются в расшифрованном виде.

3 ноября 2015 г., беседа Э. Яунупса и Г. Рависа:

"В PMLP все устроено так, чтобы два знакомых Рависа смогли решить свои вопросы - один должен получить политическое убежище, другой - гражданство Латвии. Во время разговора они соглашаются, что, если все будет удачно, нужно "дать десятку" и об этом должно знать как можно меньше людей".

30 ноября 2015 г.

Э. Яунупс: "Скажем так. Ну, если все будет хорошо. Ну, допустим, все удачно и получится сделать к Рождеству. Он ничего не просил".

Г. Равис: "Да, я понимаю. Ясно. Без вопросов!"

Э. Яунупс: "На Рождество. Отдай десятку, это ему будет больше как жест. Как видишь, он ничего не просит. Но это круто. Если нет - нет. Нет вопросов".

(...)

20 апреля 2016 г. [день второго экзамена Авена по госязыку и получения паспорта гражданина Латвийской Республики]

В. Екабсонс: "Когда будешь внизу, просто позвони, потом все привезут и сфотографируют".

Э. Яунупс: "Без вопросов".

20 апреля 2016 г.

Э. Яунупс: "Фантастика, эффективно! Через несколько дней приглашаю тебя на чай".

В. Екабсонс: "Хорошо-хорошо. Давай".

25 апреля 2016 г.

"В разговоре между Яунупсом и Рависом было отмечено, что Авен сдал экзамен на получение гражданства Латвийской Республики. Яунупс объясняет, что во время экзамена были заданы "правильные" вопросы, чтобы Авен снова не провалился".

29 апреля 2016 г. [именины Вилниса]

Э. Яунупс: "Искренние и особенные поздравления с днем ​​имени! Удачного вечера! P.S. Я бы хотел выпить с вами чаю на новой неделе".

В. Екабсонс: "Спасибо!"

Комментарий Яунупса

Яунупс свидетельствовал KNAB, что по просьбе своего хорошего знакомого Рависа он помог Авену информацией о возможностях получения гражданства. Эту информацию предоставил известный Яунупсу глава PMLP Екабсонс. Никто не просил, не предлагал и не давал денег за консультации или сдачу экзамена, свидетельствовали Яунупс и другие. В день, когда Авен пошел на экзамен во второй раз, Яунупс несколько раз встречался с российским миллиардером - они посетили выставку коллекции фарфора, затем пообедали в ресторане.

В разговоре с De Facto Яунупс говорит, что когда-то был свидетелем KNAB в связи с этим делом. Там ему задавали вопросы, но ни разговоров, ни расшифровок не показали. Поэтому Яунупсу трудно объяснить, почему в его беседах с Рависом упоминается намерение отдать кому-то десятку, "если все будет успешно".

"В чем я могу заверить и вас, и KNAB - здесь не произошло ничего противозаконного.

Очень трудно комментировать вырванную из контекста фразу",

- сказал De Facto член правления партии "Для развития Латвии" Яунупс.

Комментарий главы PMLP