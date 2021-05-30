Вс, 30.05.2021
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Российский миллиардер и нечестно полученное гражданство Латвии? Взятки нет, подозрения - есть

Петр Авен ФОТО: LETA

В конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовное производство по делу о том, была ли дана взятка главе Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнису Екабсонсу за предоставление латвийского гражданства российскому миллиардеру Петру Авену в 2016 году.

Телепрограмма De Facto сообщает, что первые подозрения возникли после того, как KNAB записал разговоры строительного подрядчика Гунтиса Рависа с политиком Эдгаром Яунупсом, который в дальнейшем общался с Екабсонсом. KNAB не обнаружил факта взяточничества, но попросил Министерство внутренних дел (МВД) оценить возможные нарушения в процедуре предоставления Авену гражданства во время служебной проверки.

Кто такой Петр Авен?

По данным журнала Forbes, совладелец российского Альфа-банка Петр Авен в этом году занимает 529-е место в мировом рейтинге миллиардеров с доходом в 5,3 миллиарда долларов. На сайте Благотворительного фонда Петра Авена "Поколение" описаны титулы Авена: кавалер Ордена Почета России, кавалер Ордена Трех звезд Латвии, почетный доктор Латвийского университета. Там упоминается, что Авен решил создать благотворительный фонд, потому что предки его отца из Латвии, поэтому он чувствует эмоциональную близость с этой страной.

Однако ни на сайте Forbes, ни на сайте Avena Foundation не упоминается, что внук латвийского стрелка Авен также является гражданином Латвии с 2016 года. Он получил гражданство на основании нормы Закона о гражданстве, которая гласит: гражданином Латвии признается латыш, предок которого постоянно проживал на территории Латвии с 1881 года до дня оккупации Латвийской Республики 17 июня 1940 года. В то же время это лицо должно доказать свою принадлежность к государству и владение латышским языком, что проверяется комиссией, учрежденной PMLP.

Российский миллиардер и экзамены по латышскому языку

Авен дважды сдавал экзамен по латышскому языку. В декабре 2015 года он его не сдал - как позже свидетельствовал член экзаменационной комиссии - филолог,

"было ясно, что Авен не знает языка - не было понятно, что он говорит".

В свою очередь, член той же комиссии - историк заявила об экзамене в апреле 2016 года, что у нее есть возражения против оценки знаний Авена. Однако глава комиссии навязала свое мнение двум другим членам, а именно - выставить Авену минимальное количество баллов, требуемое на языковом тесте. Члены комиссии проверяли, но решающее слово осталось за главой - призналась филолог.

Позже после прослушивания аудиозаписи экзамена следователи KNAB обнаружили, что Авен ответил на 11 из 23 вопросов, заданных экзаменационной комиссией, "таким образом, кандидат дал ответы только примерно на 47% от общего объема теста на знание языка".

Однако председатель комиссии KNAB засвидетельствовал, что языковые навыки Авена оценивались объективно. "Никто ее не просил, не звонил ей и не давил, чтобы он сдал экзамен по государственному языку", - говорится в показаниях главы комиссии в постановлении KNAB о прекращении уголовного дела.

Члены комиссии и другие сотрудники PMLP были допрошены KNAB по делу, в котором первоначальные подозрения в подкупе главы PMLP основывались на переговорах между строительным подрядчиком Рависом и политиком Яунупсом. В решении KNAB цитируются и пересказываются эти переговоры. В решении также цитируется общение Яунупса с главой PMLP Вилнисом Екабсонсом.

"Чтобы снова не провалился": расшифровка переговоров

Решение KNAB анонимно, но, поскольку De Facto известны заинтересованные стороны, выдержки из этого решения публикуются в расшифрованном виде.

3 ноября 2015 г., беседа Э. Яунупса и Г. Рависа:

"В PMLP все устроено так, чтобы два знакомых Рависа смогли решить свои вопросы - один должен получить политическое убежище, другой - гражданство Латвии. Во время разговора они соглашаются, что, если все будет удачно, нужно "дать десятку" и об этом должно знать как можно меньше людей".

30 ноября 2015 г.

Э. Яунупс: "Скажем так. Ну, если все будет хорошо. Ну, допустим, все удачно и получится сделать к Рождеству. Он ничего не просил".

Г. Равис: "Да, я понимаю. Ясно. Без вопросов!"

Э. Яунупс: "На Рождество. Отдай десятку, это ему будет больше как жест. Как видишь, он ничего не просит. Но это круто. Если нет - нет. Нет вопросов".

(...)

20 апреля 2016 г. [день второго экзамена Авена по госязыку и получения паспорта гражданина Латвийской Республики]

В. Екабсонс: "Когда будешь внизу, просто позвони, потом все привезут и сфотографируют".

Э. Яунупс: "Без вопросов".

20 апреля 2016 г.

Э. Яунупс: "Фантастика, эффективно! Через несколько дней приглашаю тебя на чай".

В. Екабсонс: "Хорошо-хорошо. Давай".

25 апреля 2016 г.

"В разговоре между Яунупсом и Рависом было отмечено, что Авен сдал экзамен на получение гражданства Латвийской Республики. Яунупс объясняет, что во время экзамена были заданы "правильные" вопросы, чтобы Авен снова не провалился".

29 апреля 2016 г. [именины Вилниса]

Э. Яунупс: "Искренние и особенные поздравления с днем ​​имени! Удачного вечера! P.S. Я бы хотел выпить с вами чаю на новой неделе".

В. Екабсонс: "Спасибо!"

Комментарий Яунупса

Яунупс свидетельствовал KNAB, что по просьбе своего хорошего знакомого Рависа он помог Авену информацией о возможностях получения гражданства. Эту информацию предоставил известный Яунупсу глава PMLP Екабсонс. Никто не просил, не предлагал и не давал денег за консультации или сдачу экзамена, свидетельствовали Яунупс и другие. В день, когда Авен пошел на экзамен во второй раз, Яунупс несколько раз встречался с российским миллиардером - они посетили выставку коллекции фарфора, затем пообедали в ресторане.

В разговоре с De Facto Яунупс говорит, что когда-то был свидетелем KNAB в связи с этим делом. Там ему задавали вопросы, но ни разговоров, ни расшифровок не показали. Поэтому Яунупсу трудно объяснить, почему в его беседах с Рависом упоминается намерение отдать кому-то десятку, "если все будет успешно".

"В чем я могу заверить и вас, и KNAB - здесь не произошло ничего противозаконного.

Очень трудно комментировать вырванную из контекста фразу",

- сказал De Facto член правления партии "Для развития Латвии" Яунупс.

Комментарий главы PMLP

В беседе с De Facto глава PMLP Екабсонс неоднократно подчеркивал, что он участвует в деле KNAB в качестве свидетеля, подписал акт о неразглашении информации и не был официально уведомлен о прекращении процесса. Однако он также отрицал какую-либо коррупцию в процессе получения гражданства Авеном. Решение KNAB подчеркивает заинтересованность ответственных лиц PMLP и немедленные действия в интересах Авена, а также тот факт, что это лицо пользовалось особенно благоприятным отношением. В документе также говорится, что Екабсонс всячески ускорял рассмотрение дела Авена - как резолюциями, так и звонками сотрудникам.

Глава PMLP утверждает, что такая забота о клиенте не является чем-то необычным:

"Для нас клиент всегда на первом месте, чтоб вы знали. Мы не различаем, политик это, спортсмен или обычный чернорабочий.

Мы не делаем различий. Клиент для нас на первом месте. Поэтому все процедуры для нас соответствуют закону. Если что-то будет признано незаконным, если что-то подобное произошло - за это нужно наказывать. Если все было законно, значит - все было законно".

Уголовное дело - возбуждение, прекращение

KNAB возбудил уголовное дело почти через три с половиной года после получения Авеным гражданства - в сентябре 2019 года. Это произошло через несколько дней после того, как Гунтис Равис посетил KNAB в связи с расследованием дела строительного картеля. Можно предположить, что у KNAB не было больших надежд на обнаружение каких-либо доказательств взяточничества в этом деле, но ему не разрешили не возбуждать уголовное дело, поскольку назначенные переговоры вызвали подозрения в возможной коррупции.

Однако Равис, Яунупс, Авен и Екабсонс отрицали факт подкупа, другие допрошенные по делу свидетели также не дали таких показаний. KNAB не получил никаких других доказательств в ходе расследования и прекратил процесс в декабре прошлого года.

Около года назад KNAB направил в МВД для служебной проверки информацию и материалы о возможных нарушениях в процедуре предоставления Авену латвийского гражданства, выдачи документов, удостоверяющих личность, и в ходе экзамена по государственному языку. В МВД De Facto объяснили, что возбуждать дисциплинарное производство в отношении должностных лиц больше нет возможности, поскольку истек двухлетний срок давности.

Комментарий Авена

Между тем Дмитрий Скачков, адвокат, который помогал Гунтису Равису в этом деле, указал De Facto, что его клиент отказался от комментариев. С другой стороны, Авен через свою благотворительную организацию выразил De Facto мнение, что, учитывая отсутствие нарушений, нет необходимости дополнительно комментировать вышеизложенное инспекционному органу.

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