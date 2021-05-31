Начался сезон клещей! Как правильно одеваться, отправляясь в лес

Как защитить себя, находясь на природе, а также какой дресс-код будет правильным, объясняет эксперт Fjällräven по активному отдыху Лаурис Пинькис.

В чем опасность клещей?

Клещи опасны из-за вируса энцефалита, который может вызвать у человека тяжелую болезнь. При клещевом энцефалите не существует специфического лечения, его лечат только симптоматически, однако люди, переболевшие однажды энцефалитом, почти всегда приобретают пожизненный иммунитет.

Специалисты отмечают, что лучший способ защиты от клещевого энцефалита - прививка.

Благодаря развитию современной медицины делать прививку можно круглый год, а не только в зимнее время, как это было раньше. Важно также помнить, что вакцинация защищает от клещевого энцефалита, а не от самих клещей и болезни Лайма, поэтому, отправляясь на природу, надо соблюдать соответствующие меры безопасности.

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Советы, как защитить себя от укусов клещей

1. Знайте места обитания клещей - это леса, кусты, вырубки, неухоженные луга и их окрестности. Однако встретиться с клещами можно и в саду возле дома или в парке с нескошенной травой.

2. Выбирайте подходящую одежду - отправляясь на природу, выбирайте одежду светлого цвета, на которой будет легко заметить клещей. Надевайте ее так, чтобы клещи не могли забраться под нее. Например, выберите рубашку или джемпер с прилегающими рукавами, а штаны такие, чтобы они были узкими в районе щиколотки и хорошо прикрывали ее. Дополнительно отдайте предпочтение высокой обуви, в которую можно будет заправить брючины. Сделать это необходимо, потому что клещи чаще всего прикрепляются к проходящим мимо людям на высоте лодыжки (в более высокой траве и выше), поэтому, заходя в траву даже ненадолго, надо позаботиться, чтобы клещи не могли проникнуть под одежду. Важно также выбрать куртку из плотного материала для защиты от случайного дождя, например из материала G-1000.

3. Пользуйтесь средствами защиты - прежде чем отправиться на природу, рекомендуется распылить на одежду и минимально на кожу средство защиты для отпугивания насекомых. Надо также помнить о том, что средство защиты будет неэффективным, если не одеться так, чтобы клещи не смогли забраться под одежду.

4. Проверяйте одежду и тело - после выхода на природу, даже если это был сад возле дома, проверьте, нет ли клещей на одежде и теле. Не забывайте и о том, что клещей также могут принести домой и домашние животные или даже вместе с цветами, травами, ягодами и грибами занести их домой можете вы сами.

Дресс-код для похода на природу

Следует помнить, что, отправляясь на природу, необходимо выбирать соответствующую одежду, и это будет не та одежда, которую носят в повседневной жизни, поэтому белые кеды, рубашки и платья надо будет заменить чем-то другим. Важно, чтобы выбранная одежда соответствовала погоде и была удобной. Куртка должна защищать не только от ветра, но и от неожиданного дождя. В прохладную погоду под куртку рекомендуется надеть джемпер, в составе которого есть шерсть, потому что она способна как охлаждать, так и согревать тело, когда это понадобится.