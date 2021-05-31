Впервые за 10 лет! Ряды VUGD пополнит первая женщина-пожарный

Элина Берзиня присоединится к команде Рижского регионального управления VUGD с 1 июня, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.

В прошлом году Берзиня окончила Салдусское техническое училище, получив квалификацию пожарного-спасателя, и прошла практику в Рижском региональном управлении VUGD.

В VUGD уже работают женщины, но они выполняют другие служебные функции и фактически не участвуют в пожарно-спасательных операциях. Женщины в основном работают диспетчерами, инспекторами и на других должностях.

Главным препятствием для того, чтобы женщины могли работать пожарными, было материально-техническое обеспечение VUGD, так как большинство зданий депо устарели и не отвечают не только специфике работы современных пожарных, но и повседневным потребностям.