Впервые за 10 лет! Ряды VUGD пополнит первая женщина-пожарный
Ряды Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в июне пополнит первая за последние десять лет женщина-пожарный!
Ряды Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в июне пополнит первая за последние десять лет женщина-пожарный!
Элина Берзиня присоединится к команде Рижского регионального управления VUGD с 1 июня, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.
В прошлом году Берзиня окончила Салдусское техническое училище, получив квалификацию пожарного-спасателя, и прошла практику в Рижском региональном управлении VUGD.
В VUGD уже работают женщины, но они выполняют другие служебные функции и фактически не участвуют в пожарно-спасательных операциях. Женщины в основном работают диспетчерами, инспекторами и на других должностях.
Главным препятствием для того, чтобы женщины могли работать пожарными, было материально-техническое обеспечение VUGD, так как большинство зданий депо устарели и не отвечают не только специфике работы современных пожарных, но и повседневным потребностям.
Депо Пожарно-спасательной службы на улице Яунпилс в Риге - новое здание, подходящее для специфики пожарно-спасательных работ. Представители VUGD надеются, что со временем всем пожарным будут предоставлены подходящие условия для работы.