В этом выпуске:

Суд над Софьей Сапегой пройдет в Минске, после приговора ее могут передать России. Такое предположение сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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Суд над Софьей Сапегой пройдет в Минске, после приговора ее могут передать России

Глава МИД Беларуси, Владимир Макей также не может предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. По мнению Макея, раз Софью Сапегу задержали, значит было достаточно веских причин. Россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с бывшим редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске, арестована в Беларуси на два месяца, она находится в СИЗО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что девушка задержана на 72 часа из-за подозрений "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Адвокат Сапеги Александр Филанович до сих пор не ознакомился с документами, которые касаются задержания девушки. Они отсутствовали и во время судебного заседания по рассмотрению жалобы на задержание Софьи Сапеги.

Ранее "Новая газета" сообщала, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). 25 мая, по данным источника "Русской службы ВВС", ее признали подозреваемой по третьему уголовному делу – по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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