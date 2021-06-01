Подростки старше 14 лет могут записаться на вакцинацию сами и без разрешения родителей

В пресс-конференции приняли участие:
- председатель Национального совета по иммунизации Даце Завадска,
- начальник отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств Элита Поплавска,
- заместитель заведующего детской поликлиникой Детской клинической университетской больницы Яна Паваре,
- руководитель проекта вакцинации Государственной службы здравоохранения Эва Юхневича.
Видео: Запись пресс-конференции
С завтрашнего дня, 2 июня, в Латвии начнется вакцинация подростков 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech. По данным Центрального статистического управления, всего в Латвии 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Родители или другие законные представители ребенка в возрасте 12-13 лет могут подать заявление о его вакцинации в медицинском учреждении, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя. Родители также должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка, - запись о ребенке в паспорте, свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.
14-летние подростки и старше могут записаться на вакцинацию сами.
- Это можно сделать на сайте manavakcina.lv, где аутентификация происходит через портал latvija.lv или с помощью Smart-ID, а также по телефону 8989.
- На вакцинации подросток должен иметь при себе удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.
- Присутствие родителей во время вакцинации не требуется, но, если у молодого человека нет паспорта или удостоверения личности, ему необходимо прийти на вакцинацию со своим законным представителем.
Минздрав напоминает, что согласно 13-й статье закона о правах пациентов лечение несовершеннолетних пациентов с 14 лет разрешается при наличии их согласия. Таким образом подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно, и для вакцинации не требуется разрешения родителей или опекунов.
Вакцинация от Covid-19 подростков будет проводиться только вакциной Pfizer/BioNTech. При записи на вакцинацию важно убедиться, что эта вакцина доступна в выбранном пункте вакцинации.
Юхневича сообщила, что подростки в возрастной группе 16-17 лет активны и уже пользуются возможностью сделать прививки от коронавируса. На сегодняшний день 3 472 человека, или 9,5% из 36 226 молодых людей в этой возрастной группе, получили вакцину от Covid-19.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало одобрить вакцину Pfizer/BioNTech для использования для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Эта вакцина также одобрена для вакцинации подростков 16 лет и старше.