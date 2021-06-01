Подростки старше 14 лет могут записаться на вакцинацию сами и без разрешения родителей

В пресс-конференции приняли участие:

председатель Национального совета по иммунизации Даце Завадска,

начальник отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств Элита Поплавска,

заместитель заведующего детской поликлиникой Детской клинической университетской больницы Яна Паваре,

руководитель проекта вакцинации Государственной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Видео: Запись пресс-конференции

С завтрашнего дня, 2 июня, в Латвии начнется вакцинация подростков 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech. По данным Центрального статистического управления, всего в Латвии 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Родители или другие законные представители ребенка в возрасте 12-13 лет могут подать заявление о его вакцинации в медицинском учреждении, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя. Родители также должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка, - запись о ребенке в паспорте, свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.

14-летние подростки и старше могут записаться на вакцинацию сами.

Это можно сделать на сайте manavakcina.lv, где аутентификация происходит через портал latvija.lv или с помощью Smart-ID, а также по телефону 8989.

На вакцинации подросток должен иметь при себе удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.

Присутствие родителей во время вакцинации не требуется, но, если у молодого человека нет паспорта или удостоверения личности, ему необходимо прийти на вакцинацию со своим законным представителем.

Минздрав напоминает, что согласно 13-й статье закона о правах пациентов лечение несовершеннолетних пациентов с 14 лет разрешается при наличии их согласия. Таким образом подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно, и для вакцинации не требуется разрешения родителей или опекунов.

Вакцинация от Covid-19 подростков будет проводиться только вакциной Pfizer/BioNTech. При записи на вакцинацию важно убедиться, что эта вакцина доступна в выбранном пункте вакцинации.

Юхневича сообщила, что подростки в возрастной группе 16-17 лет активны и уже пользуются возможностью сделать прививки от коронавируса. На сегодняшний день 3 472 человека, или 9,5% из 36 226 молодых людей в этой возрастной группе, получили вакцину от Covid-19.