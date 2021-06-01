Эксперты оценивают три случая смерти вскоре после вакцинации от Covid-19

Минздрав отмечает, что во всех трех случаях сообщившие не были специалистами в области здравоохранения. В этих случаях у медработников была запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки, и оценка продолжается.

О побочных эффектах вакцины также сообщали в Государственное агентство по лекарственным средствам (ZVA) чаще всего пациенты и реже врачи. Последние сообщения касаются ожидаемых незначительных побочных эффектов, таких как симптомы гриппа, которые появляются примерно через 8-10 часов после вакцинации и обычно проходят в течение двух-трех дней.

Меньшая часть сообщений классифицируется как сообщения о серьезных побочных реакциях. В них сообщалось о непредвиденных побочных эффектах в виде проблем с сердечно-сосудистой системой, а также о сенсорных нарушениях и ощущении покалывания.