Полиция обещает более строгие проверки в связи с новыми послаблениями

Полиция как и до этого согласно своей компетенции продолжит следить, чтобы соблюдались требования безопасности, установленные для ограничения распространения Covid-19.
Принимая во внимание, что расширяются сферы и способы контроля за ограничениями, полиция соответственно перепланирует свои ресурсы. Полиция готова обеспечить контроль как с помощью ежедневных патрулей, так и проводя отдельные проверки.
Стражи порядка призывают поставщиков услуг быть ответственными, понимающими и не нарушать установленные требования, а также не пытаться злоупотреблять ситуацией. Цель полиции - не наказать, а профилактически проверить и предотвратить возможные нарушения.
Кроме того, полиция по-прежнему продолжает усиленный контроль за общественным порядком и безопасностью в связи с проходящим в Риге чемпионатом мира по хоккею.
Стражи порядка отмечают, что в связи со смягчением ограничений люди все больше хотят наслаждаться погодой и собираться в компании, однако полиция призывает жителей быть ответственными, соблюдать находящиеся в силе ограничения на собрания как на свежем воздухе, так и в помещениях, а также использовать маски для лица, где это необходимо.