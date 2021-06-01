Полиция обещает более строгие проверки в связи с новыми послаблениями

Полиция как и до этого согласно своей компетенции продолжит следить, чтобы соблюдались требования безопасности, установленные для ограничения распространения Covid-19.

Принимая во внимание, что расширяются сферы и способы контроля за ограничениями, полиция соответственно перепланирует свои ресурсы. Полиция готова обеспечить контроль как с помощью ежедневных патрулей, так и проводя отдельные проверки.

Стражи порядка призывают поставщиков услуг быть ответственными, понимающими и не нарушать установленные требования, а также не пытаться злоупотреблять ситуацией. Цель полиции - не наказать, а профилактически проверить и предотвратить возможные нарушения.

Кроме того, полиция по-прежнему продолжает усиленный контроль за общественным порядком и безопасностью в связи с проходящим в Риге чемпионатом мира по хоккею.