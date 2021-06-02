Ср, 2.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Торговые центры, собрания и вакцинация подростков: с сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений

Иллюстративное фото ФОТО: BaLL LunLa/Shutterstock

С сегодняшнего дня с соблюдением модели безопасной торговли возобновлена работа крупных торговых центров, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Одобренные правительством поправки предусматривают, что отменяются ограничения на работу торговых центров, общая торговая площадь которых превышает 7000 кв. м.

Минэкономики обосновало свое предложение снять ограничения для крупных торговых центров не только улучшением эпидемиологической ситуации, но и результатами проведенного Государственным бюро по контролю за строительством исследования, которое подтвердило высокое качество воздуха в крупных торговых центрах. Также отмена ограничений положительно повлияет на торговую отрасль и обеспечит равные конкурентные условия.

Из правил исключено требование о максимально допустимом количестве участников уличной торговли. В дальнейшем право устанавливать количество участников в месте уличной торговли смогут думы соответствующих самоуправлений. В то же время все требования по обеспечению эпидемиологически безопасных условий в местах уличной торговли сохранены.

Как подчеркивает Минэкономики, в торговых центрах должны соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе покупатели и сотрудники магазинов должны пользоваться масками, на одного посетителя должно быть обеспечено 25 квадратных метров площади, а количество тележек для покупок и корзин должно соответствовать разрешенному максимальному количеству посетителей.

В торговых центрах и в дальнейшем должны контролироваться потоки людей. Если инфраструктура позволяет, необходимо отделить вход от выхода, соблюдая требования пожарной безопасности.

В торговых центрах должно быть назначено ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение требований. Также должна быть разработана система внутреннего контроля по соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

В местах торговли запрещается организовывать и рекламировать акции, которые длятся менее семи дней, чтобы не способствовать скоплению покупателей.

В помещениях могут собираться до 10 человек, на открытом воздухе - до 20

С сегодняшнего дня, соблюдая принцип двух домохозяйств, в помещениях могут собираться до 10 человек и до 20 человек на открытом воздухе, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Люди из разных домохозяйств могут принимать участие в похоронах и крещении - до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Практическое обучение оказанию первой помощи может проводиться очно в группе из 10 человек. При этом преподаватель и обучаемые должны использовать респираторы, соблюдать дистанцию 2 метра и иметь отрицательный тест на Covid-19.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации, через 14 дней после прививки могут участвовать в обучении по оказанию первой помощи в группе до 20 человек без теста на Covid-19, масок и дистанции.

Как отмечает Министерство здравоохранения, существующие эпидемиологические ограничения будут постепенно смягчаться с учетом показателей заболеваемости и охвата вакцинацией.

Вакцинация от Covid-19 подростков 12-15 лет

С сегодняшнего дня в Латвии начнется вакцинация подростков 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в Латвии проживают 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Подростки в возрасте от 14 лет могут записаться на вакцинацию от Covid-19 сами - без разрешения родителей, сообщила ранее руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича.

Родители или другие законные представители ребенка в возрасте 12-13 лет могут подать заявление о его вакцинации в медицинском учреждении, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя. Родители должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка, - запись о ребенке в паспорте, свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.

14-летние подростки и старше могут записаться на вакцинацию сами. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv, где аутентификация происходит через портал latvija.lv или с помощью Smart-ID, а также по телефону 8989. На вакцинации подросток должен иметь при себе удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту. Присутствие родителей во время вакцинации не требуется, но, если у молодого человека нет паспорта или удостоверения личности, ему необходимо прийти на вакцинацию со своим законным представителем.

Минздрав напоминает, что согласно 13-й статье закона о правах пациентов лечение несовершеннолетних пациентов с 14 лет разрешается при наличии их согласия. Таким образом подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно, и для вакцинации не требуется разрешения родителей или опекунов.

Вакцинация от Covid-19 подростков будет проводиться только вакциной Pfizer/BioNTech. При записи на вакцинацию важно убедиться, что эта вакцина доступна в выбранном пункте вакцинации.

Юхневича сообщила, что подростки в возрастной группе 16-17 лет активны и уже пользуются возможностью сделать прививки от коронавируса. На сегодняшний день 3 472 человека, или 9,5% из 36 226 молодых людей в этой возрастной группе, получили вакцину от Covid-19.

Разрешены индивидуальные посещения библиотек, музеев и объектов культуры

Индивидуальные посещения библиотек, музеев и культурных объектов разрешены при соблюдении протокола безопасности, включая предварительную запись, заполнение анкет посетителей и мониторинг данных о мобильности при посещении крупных объектов.

Это предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, для постепенного возобновления работы этих учреждений и объектов министерство разработало основные принципы эпидемиологически безопасной деятельности.

Индивидуальные посещения библиотек, архивов, музеев и связанных с музеями выставочных мест будут разрешены для индивидуальных посетителей, в том числе членов одного домохозяйства, при условии обеспечения не менее 25 квадратных метров площади на человека.

В случаях, когда общая площадь библиотеки, архива, музея или выставочной территории составляет менее 25 квадратных метров, в помещении одновременно может находиться только один посетитель или члены одной семьи.

Библиотеки, архивы, музеи также должны обеспечивать односторонний поток посетителей, разделив вход и выход.

Также планируется контролировать поток посетителей на входах и выходах и в местах повышенного скопления, при необходимости организация потока посетителей может осуществляться в том числе путем предварительного бронирования. Учреждениям также необходимо разработать документированную систему внутреннего контроля для реализации мер эпидемиологической безопасности и определить лицо, ответственное за соблюдение этих мер.

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