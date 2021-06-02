Торговые центры, собрания и вакцинация подростков: с сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений

Родители или другие законные представители ребенка в возрасте 12-13 лет могут подать заявление о его вакцинации в медицинском учреждении, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя. Родители должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка, - запись о ребенке в паспорте, свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.
14-летние подростки и старше могут записаться на вакцинацию сами. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv, где аутентификация происходит через портал latvija.lv или с помощью Smart-ID, а также по телефону 8989. На вакцинации подросток должен иметь при себе удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту. Присутствие родителей во время вакцинации не требуется, но, если у молодого человека нет паспорта или удостоверения личности, ему необходимо прийти на вакцинацию со своим законным представителем.
Минздрав напоминает, что согласно 13-й статье закона о правах пациентов лечение несовершеннолетних пациентов с 14 лет разрешается при наличии их согласия. Таким образом подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно, и для вакцинации не требуется разрешения родителей или опекунов.
Вакцинация от Covid-19 подростков будет проводиться только вакциной Pfizer/BioNTech. При записи на вакцинацию важно убедиться, что эта вакцина доступна в выбранном пункте вакцинации.
Юхневича сообщила, что подростки в возрастной группе 16-17 лет активны и уже пользуются возможностью сделать прививки от коронавируса. На сегодняшний день 3 472 человека, или 9,5% из 36 226 молодых людей в этой возрастной группе, получили вакцину от Covid-19.
Разрешены индивидуальные посещения библиотек, музеев и объектов культуры
Индивидуальные посещения библиотек, музеев и культурных объектов разрешены при соблюдении протокола безопасности, включая предварительную запись, заполнение анкет посетителей и мониторинг данных о мобильности при посещении крупных объектов.
Это предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.
Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, для постепенного возобновления работы этих учреждений и объектов министерство разработало основные принципы эпидемиологически безопасной деятельности.
Индивидуальные посещения библиотек, архивов, музеев и связанных с музеями выставочных мест будут разрешены для индивидуальных посетителей, в том числе членов одного домохозяйства, при условии обеспечения не менее 25 квадратных метров площади на человека.
В случаях, когда общая площадь библиотеки, архива, музея или выставочной территории составляет менее 25 квадратных метров, в помещении одновременно может находиться только один посетитель или члены одной семьи.
Библиотеки, архивы, музеи также должны обеспечивать односторонний поток посетителей, разделив вход и выход.
Также планируется контролировать поток посетителей на входах и выходах и в местах повышенного скопления, при необходимости организация потока посетителей может осуществляться в том числе путем предварительного бронирования. Учреждениям также необходимо разработать документированную систему внутреннего контроля для реализации мер эпидемиологической безопасности и определить лицо, ответственное за соблюдение этих мер.