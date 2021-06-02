Торговые центры, собрания и вакцинация подростков: с сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений

Одобренные правительством поправки предусматривают, что отменяются ограничения на работу торговых центров, общая торговая площадь которых превышает 7000 кв. м.

Минэкономики обосновало свое предложение снять ограничения для крупных торговых центров не только улучшением эпидемиологической ситуации, но и результатами проведенного Государственным бюро по контролю за строительством исследования, которое подтвердило высокое качество воздуха в крупных торговых центрах. Также отмена ограничений положительно повлияет на торговую отрасль и обеспечит равные конкурентные условия.

Из правил исключено требование о максимально допустимом количестве участников уличной торговли. В дальнейшем право устанавливать количество участников в месте уличной торговли смогут думы соответствующих самоуправлений. В то же время все требования по обеспечению эпидемиологически безопасных условий в местах уличной торговли сохранены.

Как подчеркивает Минэкономики, в торговых центрах должны соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе покупатели и сотрудники магазинов должны пользоваться масками, на одного посетителя должно быть обеспечено 25 квадратных метров площади, а количество тележек для покупок и корзин должно соответствовать разрешенному максимальному количеству посетителей.

В торговых центрах и в дальнейшем должны контролироваться потоки людей. Если инфраструктура позволяет, необходимо отделить вход от выхода, соблюдая требования пожарной безопасности.

В торговых центрах должно быть назначено ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение требований. Также должна быть разработана система внутреннего контроля по соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

В местах торговли запрещается организовывать и рекламировать акции, которые длятся менее семи дней, чтобы не способствовать скоплению покупателей.

В помещениях могут собираться до 10 человек, на открытом воздухе - до 20

С сегодняшнего дня, соблюдая принцип двух домохозяйств, в помещениях могут собираться до 10 человек и до 20 человек на открытом воздухе, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Люди из разных домохозяйств могут принимать участие в похоронах и крещении - до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Практическое обучение оказанию первой помощи может проводиться очно в группе из 10 человек. При этом преподаватель и обучаемые должны использовать респираторы, соблюдать дистанцию 2 метра и иметь отрицательный тест на Covid-19.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации, через 14 дней после прививки могут участвовать в обучении по оказанию первой помощи в группе до 20 человек без теста на Covid-19, масок и дистанции.

Как отмечает Министерство здравоохранения, существующие эпидемиологические ограничения будут постепенно смягчаться с учетом показателей заболеваемости и охвата вакцинацией.

Вакцинация от Covid-19 подростков 12-15 лет

С сегодняшнего дня в Латвии начнется вакцинация подростков 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в Латвии проживают 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.