1 июня прививки от Covid-19 получили 13 765 человек

Во вторник 3977 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19, 9091 человек - вторую дозу, а еще 688 человек были вакцинированы однократной вакциной производства Johnson & Johnson.

Во вторник вакцинация от Covid-19 проводилась в 392 медицинских учреждениях.

Более половины всех получивших вакцину от Covid-19 во вторник составляли люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп. Также были привиты 3183 человека старше 60 лет и 1376 человек с хроническими заболеваниями.