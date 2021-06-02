1 июня прививки от Covid-19 получили 13 765 человек
Во вторник прививки от Covid-19 получили 13 765 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник прививки от Covid-19 получили 13 765 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник 3977 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19, 9091 человек - вторую дозу, а еще 688 человек были вакцинированы однократной вакциной производства Johnson & Johnson.
Более половины всех получивших вакцину от Covid-19 во вторник составляли люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп. Также были привиты 3183 человека старше 60 лет и 1376 человек с хроническими заболеваниями.
На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 482 883 человека, а 277 528 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 25,58% и 14,70% населения Латвии.