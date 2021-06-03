Пожилой мужчина пытался украсть кирпич для засолки капусты, но попался полиции

Ранним утром рабочего дня полицейские, патрулирующие улицы Пардаугавы, заметили подозрительного человека, который зашел за ограждение и что-то делал в зоне ремонтных работ у палета с кирпичами для брусчатки.

Заметив сотрудников правоохранительных органов, мужчина бросил кирпич в кусты и попытался скрыться на велосипеде.

Попытка к бегству не увенчалась успехом, и, встретив полицию, мужчина попытался сделать вид, что ничего не произошло, и заявил, что ничего не украл.

Позже пожилой человек сказал, что не хотел сделать ничего плохого, взял всего один камень, однако, осмотрев место происшествия, правоохранители поняли, что мужчина пытался забрать больше кирпичей.

"Я хотел посолить, ну… Что вы про такие мелочи. Один камень же стоит один сантим. Нужно же по-человечески относиться", - призвал мужчина.

Однако в полиции отметили, что неважно, по какой причине и сколько было похищено - воровство остается воровством.

Мужчина был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции.